Стартовала регистрация волонтеров на форум "Родная гавань"

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. 27 июля в Крыму и Севастополе стартовал набор волонтеров на межрегиональный молодежный форум "Родная гавань", сообщается на сайте Росмолодежи.

Добровольческая деятельность на форуме будет осуществляться по ряду направлений: служба по работе с участниками, служба образовательных и внеучебных программ, работа в штабе, пресс-служба, концертная и спортивная программы, служба протокола.

Форум "Родная гавань" будет проходить с 3 по 9 сентября в Республике Крым. Цель форума — создание коммуникационной площадки для совершенствования условий формирования успешной самореализации молодежи региона и города федерального значения Севастополя, направленной на развитие ее потенциала, а также формирование национально-государственной идентичности и гражданско-патриотического сознания.