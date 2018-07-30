На форуме "Бирюса" стартовала смена волонтеров зимней Универсиады 2019 года

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. 30 июля на ТИМ "Бирюса" официально стартовала третья смена образовательного сезона "Волонтеры зимней Универсиады — 2019", сообщается на официальной странице Волонтерского корпуса Новосибирской области во "ВКонтакте".

В смене, которая продлится до 5 августа, примут участие 900 добровольцев. Все они впоследствии станут волонтерами XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске.

За день до начала форума волонтеры успели изучить город, которому предстоит принимать столь важное спортивное событие, а также побывали на смотровой площадке заповедника "Столбы".