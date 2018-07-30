Более 30 волонтеров поискового движения участвуют в форуме "iВолга"

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В смене "Патриот" молодежного форума "iВолга" принимает участие более 30 молодых поисковиков из разных районов Приволжского федерального округа, сообщает пресс-служба Поискового движения России.

В рамках смены добровольцы не только получают новые знания и знакомятся с коллегами, но и защищают свои проекты.

В первый день смены с поисковиками пообщались советник генерального директора ФДЦ "Смена" Виктор Степаненко и эксперт фонда "Национальная экономика" Роман Степаненко. Гости рассказали об основах социального проектирования и проверили реализуемость проектов участников "iВолги".

В заключение образовательного дня перед патриотами России выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров, принимавший участие в освобождении заложников во время теракта в Беслане. Он поговорил с добровольцами об интересующих их темах и ответил на вопросы. Особый интерес участников вызвало психологическое состояние при совершении подвига.