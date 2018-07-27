Год волонтера
Представитель ООН: Россия - лидер в организации волонтерского движения
© Фото предоставлено пресс-службой АВЦ
(обновлено: 11:13 27.07.2018)
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Представитель ООН: Россия ‒ лидер в организации волонтерского движения

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Исполнительный координатор Программы добровольцев ООН Оливье Адам назвал Россию лидером в организации волонтерского движения в мире, об этом он заявил в четверг на всероссийском образовательном форуме "Территория смыслов" на Клязьме, сообщает пресс-служба Ассоциации волонтерских центров.

"Россия ‒ лидер в организации волонтерской деятельности. Доказательство этого работа волонтеров на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, чемпионате мира по футболу 2018 года и на других крупных мероприятиях", — отметил представитель ООН.

Адам также высоко оценил решение президента РФ Владимира Путина объявить Год добровольца в России и подчеркнул вклад российских волонтеров в реализацию целей устойчивого развития и повышение качества жизни людей на планете.

Атмосфера доброй воли: Территория смыслов собрала более тысячи волонтеров
Атмосфера доброй воли: "Территория смыслов" собрала более тысячи волонтеров

Вместе с участниками "Территории смыслов" представитель ООН также обсудил вопросы участия России в волонтерской деятельности совместно с международным сообществом, социальные направлениях в деятельности ООН и методы популяризации волонтерского движения.

Оливье Адам поблагодарил Ассоциацию волонтерских центров за работу по укреплению добровольческого движения не только в России, но и в других странах, отметив, что Россия инициировала разработку концепции сотрудничества между странами СНГ по вопросам развития молодежного волонтерского движения, которая будет утверждена правительствами стран-участниц уже в этом году.

Я уверен, что продвижение этого документа откроет больше возможностей для молодежи, особенно для вас, участники форума, следовать своей волонтерской миссии и участвовать в волонтерских мероприятиях по всему миру", — резюмировал спикер.

Также Адам отметил, что со своей стороны ООН прикладывает все усилия, чтобы помочь добровольцам, которые приезжают в различные страны, и сделать это движение более популярным.

"Для развития волонтерского движения мы внедрили в наш план пункт, в связи с которым мы будем повышать информированность населения о том, какую роль могут сыграть добровольцы в развитии мира и в повышении качества жизни. Поэтому важно обеспечить правильную форму взаимодействия волонтеров для их полезной деятельности", — подчеркнул Адам, добавив, что добиться развития волонтерского движения во всех странах непросто, потому что в некоторых для этого вида деятельности существуют ограничения.

"Каждый из нас может принести пользу. Мы можем сделать так, чтобы добровольчество было признано как полезное движение", — заключил Оливье Адам.

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