30 июля на Байкале пройдет совещание по вопросам развития эковолонтерства

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. 30 июля в национальном парке "Прибайкальский" пройдет рабочее совещание, посвященное развитию волонтерства на особо охраняемых природных территориях России. Оно состоится в рамках открытия всероссийского летнего лагеря волонтеров "Экодемия", сообщает пресс-служба Прибайкальского национального парка.

Совещание проведет заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Ястребов. В обсуждении примут участие представители исполнительной дирекции по проведению в Российской Федерации Года добровольца ФГБУ "Роспатриотцентр", руководители особо охраняемых природных территорий, волонтеры — участники первой смены лагеря "Экодемия",которые представят собственные природоохранные проекты.

В рамках совещания заместитель директора ФГБУ "Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела" Демьян Смилевец расскажет об уникальной всероссийской сети эковолонтерских лагерей "Экодемия".

В совещании также примет участие актер театра и кино, народный артист России Евгений Миронов.