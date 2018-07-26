Волонтеры создали натурную композицию в национальном парка "Угра"

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Волонтеры из Чехии, Италии, Мексики и России приняли участие в создании натурной композиции в Березичском участковом лесничестве национального парка "Угра", сообщается на сайте "Заповедная Россия".

Волонтеры изготовили и установили частокол по обе стороны будущих Столпицких ворот, подготовили материал для частокола на оставшуюся длину (примерно для 40 м) и вырыли заградительный ров.

19 июля для волонтеров была организована обзорная экскурсия по историческим местам города Козельска. Они посетили один из самых известных российских православных монастырей — Оптину Пустынь, побывали на экологической тропе "Чертово городище" в Оптинском участковом лесничестве.

Перед отъездом на память о засечных лесах им подарили майки с девизом "Широкие листья — для широкой души", вручили официальные благодарности ФГБУ "Национальный парк "Угра".

Работы по сооружению частокола, Столпицких ворот и прочих элементов натурной экспозиции в парке будут продолжаться, в том числе с привлечением добровольцев.