Волонтеры создали натурную композицию в национальном парка "Угра"

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Волонтеры из Чехии, Италии, Мексики и России приняли участие в создании натурной композиции в Березичском участковом лесничестве национального парка "Угра", сообщается на сайте "Заповедная Россия".
19 июля для волонтеров была организована обзорная экскурсия по историческим местам города Козельска. Они посетили один из самых известных российских православных монастырей — Оптину Пустынь, побывали на экологической тропе "Чертово городище" в Оптинском участковом лесничестве.
Перед отъездом на память о засечных лесах им подарили майки с девизом "Широкие листья — для широкой души", вручили официальные благодарности ФГБУ "Национальный парк "Угра".
Работы по сооружению частокола, Столпицких ворот и прочих элементов натурной экспозиции в парке будут продолжаться, в том числе с привлечением добровольцев.