За год число граждан, занимающихся волонтерством, выросло до 72%.

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. За год в России выросло число граждан, занимающихся волонтерской или добровольческой деятельностью, выросло до 72%, свидетельствуют результаты исследования "Добровольчество и социальный капитал", проведенного центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, сообщают "Известия".

Согласно результатам опроса, по сравнению с 2017 годом в нашей стране с 58 до 27% снизилась доля тех, кто никогда не занимался волонтерством и добровольчеством.

Сегодня в России к людям с ярко выраженной гражданской позицией сформировалось позитивное отношение у 70% россиян и себя к таковым относят 47% респондентов.