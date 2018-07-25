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Сообщество Лиза Алерт рассказало о главных летних опасностях для детей
© РИА Новости / Константин Чалабов
(обновлено: 17:14 25.07.2018)
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Сообщество "Лиза Алерт" рассказало о главных летних опасностях для детей

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. На официальной странице поискового сообщества "Лиза Алерт" в Facebook опубликована памятка для родителей об основных опасностях, с которыми сталкиваются дети летом.

"Большинство заявок на поиск детей в городской среде, поступивших в отряд "Лиза Алерт", весной и летом начинаются со слов "уехал на самокате во время прогулки", — говорится в сообщении.

Чтобы избежать этого, эксперты рекомендуют научить детей ряду простых правил. Например, если ребенок потерялся, то ему нужно оставаться на месте, не уезжать дальше и никуда не уходить с незнакомыми взрослыми. За помощью нужно обращаться к человеку с ребенком или полицейскому.

Поисково-спасательные работы отряда Лиза Алерт
© РИА Новости / Вера Костамо
Волонтер движения "Лиза Алерт": информация – наше все

Необходимо, чтобы ребенок знал номер телефона родителей или других родственников наизусть.

Перед тем как отправиться на прогулку или туда, где будет большое скопление людей, стоит одевать детей в яркую одежду. Так будет проще держать их в поле зрения, и если вдруг придется просматривать записи с камер, контрастная одежда будет выделяться. Кроме того, тем, кто будет помогать в поисковой операции, гораздо проще будет заметить в толпе ребенка в яркой одежде.

Родителям также следует помнить о правилах безопасности вне города, на месте оценивать риски и наличие опасных мест и разговаривать с детьми об этом.

"К сожалению, в этом году мы приходим к выводу, что одна из самых больших загородных опасностей для детей — деревенский туалет. Городские дети часто просто не умеют им пользоваться, не понимают, как он устроен и в чем его особенности. Туалет представляет прямую опасность для жизни ребенка: в него можно провалиться и утонуть", — говорится в сообщении.

Эксперты подчеркивают, что стоит категорически запретить ребенку приближаться к колодцу без взрослых. Разумеется, колодцы должны быть надежно закрыты, когда их не используют.

Предостеречь детей рекомендуют и от изучения полуразрушенных или брошенных домов, шахт, а также открытых люков, оголенные проводов, незакрытых трансформаторных будок и резервуаров, которые в сельской местности встречаются намного чаще.

Информационное волонтерство: от репоста до медиа
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Информационное волонтерство: от репоста до медиа

Эксперты также предупреждают: ни в коем случае нельзя отпускать ребенка в лес одного, без сопровождения взрослых.

"В истории нашего отряда есть поиски, когда потерялся ребенок, отправившийся через лес в магазин на велосипеде известной ему дорогой. Как и почему он съехал с дороги, неизвестно, но двое суток сотни человек искали его в лесу. Собака как спутник не в счет: мы много раз искали и детей, и взрослых, которые ушли с собаками", — говорится в сообщении.

Однако, по словам экспертов, причина гибели более 80% детей в природной среде — это вода.

"Если в природной среде пропал ребенок, а рядом есть вода, мы сразу предполагаем худшее. И случаи, когда наши предположения не оправдываются, воспринимаются скорее как чудо. Дети тонут быстро, тихо и страшно, совсем не как в кино, и иногда даже находящиеся с ними рядом взрослые не успевают понять, что происходит", — отмечают эксперты.

Чтобы этого не произошло, специалисты советуют всегда держать детей под присмотром, если рядом есть водоем.

Узнать о других рекомендациях можно здесь.

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