Год волонтера
Волонтеры провели уборку на прибрежной территории озера Хан-Куль
© РИА Новости / Максим Богодвид
(обновлено: 15:49 25.07.2018)
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На Урале подвели промежуточные итоги работы волонтерского движения

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Помощник полномочного представителя президента Российской Федерации Сергей Морев провел совещание по вопросам развития волонтерского движения в Уральском ФО во вторник, сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе заседания обсуждались итоги первой половины 2018 года по выполнению мероприятий Года добровольца, а также основные направления деятельности во втором полугодии в регионах УФО.

Согласно сообщению пресс-службы, на Урале действуют 670 добровольческих организаций, которые ведут свою деятельность по социальному, медицинскому, патриотическому, культурно-просветительскому и экологическому направлениям. Уральские добровольцы принимают активное участие во всероссийских, межрегиональных и региональных акциях, форумах, образовательных и международных программах. В частности, волонтерами Урала подано более 950 заявок для участия во всероссийском конкурсе "Доброволец России — 2018".

В своем выступлении Сергей Морев отметил важность поддержки добровольческих объединений и формирования образа добровольца в сознании граждан.

Центр серебряных волонтеров откроется в Челябинской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
Центр "серебряных" волонтеров откроется в Челябинской области

В рамках совещания органы исполнительной власти ЯНАО сообщили, что в настоящее время в округе активно ведется работа по привлечению старшего поколения в добровольческую деятельность с помощью организаций социального обслуживания. "Серебряные" волонтеры проводят творческие мастер-классы, оказывают помощь при проведении культурных мероприятий, участвуют в разработке и реализации программ в области поддержки социально незащищенных слоев населения.

По словам заместителя губернатора ЯНАО Татьяны Бучковой, на сегодня на Ямале более 5 тысяч волонтеров и порядка 170 добровольческих объединений. В частности, к организации и проведению мероприятий всероссийской акции "Добровольцы — детям" привлечено более 30 тысяч добровольцев, большая часть из которых — дети.

Она добавила, что в первом полугодии было открыто региональное отделение всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики", в его состав вошли студенты-медики, представители сферы здравоохранения, психологи, ученики профильных классов, педагоги, которые уже активно участвуют в окружных и всероссийских мероприятиях и акциях.

Волонтеры-медики отметили лучших добровольцев
© Пресс-служба ВОД "Волонтеры-медики"
Волонтеры-медики отметили лучших добровольцев

"13 июля 2018 года стартовала вторая экспедиция по очистке острова Вилькицкий. В 2017 году волонтеры Арктики приступили к уборке арктического острова, где скопилось более 800 тонн металлолома. Помимо экологической, экспедиция выполняет еще и научно-исследовательскую функцию. В отряд вошли 30 волонтеров из России и стран ближнего зарубежья — Казахстана, Киргизии, Израиля", — рассказала Татьяна Бучкова об экологических мероприятиях и роли волонтеров в миссии региона по ликвидации накопленного экологического ущерба.

Она добавила, что в данный момент продолжается начатая в 2017 году акция "Будущее Арктики": отряды волонтеров по 15-20 человек наводят порядок в муниципалитетах.

О других регионах УФО пресс-служба также сообщила, что югорские "серебряные" волонтеры оказали помощь почти полутора тысячам граждан пожилого возраста и инвалидам, более 310 семьей, испытывающим трудности в воспитании детей, а тюменскими "серебряными" волонтерами проведено свыше одной тысячи мероприятий по социальному сопровождению пожилых людей, в том числе маломобильных.

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