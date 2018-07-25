Центр "серебряных" волонтеров откроется в Челябинской области

Победителями всероссийского конкурса по формированию центров "серебряных" волонтеров стали 15 регионов нашей страны, в том числе Южный Урал. Уже в этом году специализированный ресурсный центр откроется в городе Магнитогорске, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Челябинской области.

"Южный Урал развивает добровольческую деятельность на протяжении долгого времени, и мы видим значимые достижения. Волонтеров в области более 7 тысяч, каждый из них ежегодно принимает участие в мероприятиях, проводит социальные акции и помогает окружающим", — отметил Вадим Бобровский, заместитель министра образования и науки Челябинской области.

По его словам, пожилые люди также занимаются добровольческой деятельностью: не только проявляют активную жизненную позицию, но и делятся с молодым поколением опытом решения задач и мудростью.

"Серебряные" волонтеры Челябинской области разработали план деятельности центра добровольчества — от поиска и привлечения лиц старшего поколения до образовательных программ и курсов по их обучению. До конца года инициативной команде необходимо сформировать сообщество граждан с активной жизненной позицией.

Для обустройства и реализации планов магнитогорский центр получит 200 тысяч рублей. Также у добровольцев будет возможность принять участие в грантовом конкурсе поддержки проектов среди пожилых людей, где будет дополнительно распределено 4 миллиона рублей на воплощение самых эффективных и результативных идей.

Организаторами конкурса выступали Ассоциация волонтерских центров России и благотворительный фонд "Память поколений". Проект реализован при поддержке Роспатриотцентра, Общественной палаты России и Министерства труда и социальной защиты РФ.