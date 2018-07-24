Год волонтера
Государство продолжит поддерживать волонтеров и после тематического года
© Мария Ферсман
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Государство продолжит поддерживать волонтеров и после тематического года

ДВОРИКИ (Владимирская область), 24 июл — РИА Новости. После завершения Года волонтера (добровольца) государство планирует продолжать поддерживать движение. Об этом в ходе форума "Территория смыслов на Клязьме" заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

"Рассчитываем, что Год волонтера для вас точно не закончится, мы будем дальше только увеличивать обороты поддержки, и количество волонтеров в стране будет расти", — сказал он. 

Сергей Новиков поддержал идею создания школ медиаволонтеров
© Мария Ферсман
Сергей Новиков поддержал идею создания школ медиаволонтеров

По его словам, государство заинтересовано в том, чтобы волонтерство в стране развивалось. "Чем больше людей хотят бескорыстно делать добро, тем лучше атмосфера в стране и выше уровень доверия", — подчеркнул он.

Новиков также добавил, что для поддержки волонтерского движения в стране существует ряд инструментов, в частности платформа "Россия — страна возможностей" и конкурс "Регион добрых дел". В последнем оценивается качество и уровень поддержки добровольчества в субъектах РФ, а также социальный эффект добровольческой деятельности для региона.

При этом необходимо развивать инфраструктуру поддержки добровольчества, отметил Новиков.

Должен быть трек волонтерства через всю жизнь, со школьных отрядов до "серебряного" волонтерства. Необходимо создать человеку условия, чтобы он мог заниматься этим всю жизнь", — сказал он, добавив, что для этого потребуется расширить количество ресурсных центров добровольчества в российских регионах.

Новиков также сообщил, что будет запущен портал "Узнай.pro", где будут размещены уроки для школьников, курсы для муниципальных и государственных служащих, сотрудников НКО, программы для "серебряных" волонтеров. А в сентябре стартует конкурс на выявление лучших волонтерских практик "Регион добрых дел".

Во время общения с добровольцами начальник управления президента РФ по общественным проектам коснулся темы включения опыта добровольчества в трудовой стаж. По его мнению, эта мера может стать комплексной проблемой для пенсионной системы в стране в целом.

"Я не уверен, что это правильно — засчитывать в трудовой стаж. Волонтерская деятельность — очень благородное занятие. Но кто будет выплачивать взносы? Записать в резюме, что человек был волонтером, можно, но вряд ли это будет опцией стажа", — резюмировал он.

В завершение Новиков подчеркнул, что Год добровольца (волонтера) в России получил название неслучайно: в русском языке существует разница восприятия этих двух терминов, и выбрать, какой именно будет представлять все движение, было очень сложно.

"Кто нужен нашей стране? Волонтеры, которые в основном участвуют в крупных мероприятиях, или люди, которые идут в медицинские учреждения, ищут людей в лесах? И те, и те", — заключил он.

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