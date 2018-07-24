Новиков: СМИ помогут волонтерам донести их идеи до аудитории

ДВОРИКИ (Владимирская область), 24 июл — РИА Новости. Представителям добровольческих организаций и волонтерам необходимо довериться средствам массовой информации в вопросе донесения их идей до населения. Такое мнение на форуме "Территория смыслов на Клязьме" высказал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

"Залог успеха — доверять журналистам, чтобы они донесли ваши идеи. СМИ ориентированы на свою аудиторию и разговаривают с ней на языке, понятном людям" — сказал он, отвечая на вопрос одного из волонтеров.

Новиков также отметил, что зачастую читателям или слушателям может быть непонятен текст от профильных волонтерских сообществ, так как они не разбираются в этой теме.

"Вам может казаться, что методологически ваш текст более правильный, но аудитория его не поймет и забудет. С человеком нужно разговаривать на его языке", — заключил он.