Информационные волонтеры ЧМ-2018 опубликовали более 16 тысяч фотографий

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Участники конкурса "Узнай Россию. Города и регионы ЧМ-2018" опубликовали тысячи статей и более 16 тысяч фотографий в "Википедии", сообщается на сайте Общественной палаты Российской Федерации.

"Итоги конкурса еще предстоит подвести, но уже можно сказать, что его участники поставили рекорд: россияне и иностранцы опубликовали в "Википедии" не только несколько тысяч новых статей, но, главное, более 16 тысяч фотографий достопримечательностей регионов России", — отметил один из соорганизаторов конкурса, член ОП РФ Леонид Шафиров.

По его словам, теперь гости смогут самостоятельно составлять программу посещения регионов ЧМ-2018, не только прочитав информацию о достопримечательностях каждого субъекта РФ в соответствующих статьях в "Википедии", но и ознакомившись с фотографиями этих объектов.

"Конкурс информационных волонтеров ЧМ-2018 можно считать успешным. Один из факторов успеха — поддержка, которую в проведении конкурса оказали ОП РФ и общественные палаты тех регионов России, в которых проводятся матчи ЧМ-2018", — отметил член оргкомитета конкурса, один из активных авторов статей в "Википедии" Дмитрий Жуков.