Разуваева: волонтерство – главный тренд в нашей стране

В рамках форума "Территория смыслов" прошла панельная сессия "Поддержка добровольчества в образовательных организациях", сообщает пресс-служба Года добровольца (волонтера) в России.

Руководитель дирекции по проведению Года добровольца (волонтера) в России, директор ФГБУ "Роспатриотцентр" Ксения Разуваева рассказала, как планируется развивать добровольчество в России, а также подвела промежуточные итоги текущего года.

Наша задача — в течение года привлечь в добровольческое сообщество еще больше людей, сделать волонтерство неотъемлемой частью жизни всех граждан нашей страны", — отметила она.

Обсуждая развитие волонтерства в образовательных организациях, ректор Донского государственного технического университета Бесарион Месхи сообщил, что из 40 тысяч студентов ДГТУ 7 тысяч занимаются добровольчеством. В стенах университета были открыты волонтерские центры XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов и чемпионата мира по футболу, а также действуют студенческий пожарно-спасательный отряд "Донской", отряд волонтеров-психологов, команда медиаволонтеров, поисковый отряд "Доблесть" и другие.

"Если ректор не будет чувствовать себя энергично и молодо, сам не будет волонтером, то ничего не получится. Поэтому, вернувшись домой, пригласите руководство ваших университетов в ряды добровольцев", — посоветовал Месхи.

Его поддержал и исполняющий обязанности ректора Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф.Горбачева Андрей Кречетов. Он прокомментировал участие спасательного отряда КузГТУ в ликвидации последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня".

"Когда через сутки работы нам с трудом удалось уговорить их пойти поспать несколько часов, когда ребята разбирали завалы и помогали пострадавшим, я понял, что молодежь в России отличная и с ней у нас есть большое будущее. Я с большим уважением отношусь ко всем волонтерам", — заключил Кречетов.