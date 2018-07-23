На Клязьме стартовала всероссийская смена для добровольцев

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Четвертая смена всероссийского молодежного форума "Территория смыслов на Клязьме" посвящена добровольческому движению. Ее участниками стали активные волонтеры, руководители добровольческих организаций и авторы социально значимых проектов. Об этом сообщает пресс-служба Года добровольца в России.

Тысяча неравнодушных молодых людей с 21 по 27 июля будут осваивать комплексную программу, включающую тренд-сессии по основным направлениям добровольчества, практические мастер-классы, дискуссионные и интерактивные площадки.

В первый день смены прошла презентация Года добровольца (волонтера) и деятельности Росмолодежи, Ассоциации волонтерских центров и движения "Волонтеры-медики".

Участники смены "Поколение доброй воли" в течение недели сформируют программу наследия Года добровольца. Также они разработают модель регионального центра поддержки гражданской активности, дорожную карту по интеграции медицинского добровольчества в программу развития здравоохранения и коммуникационную стратегию продвижения волонтерства.

Спикерами образовательной площадки станут представители "Роспатриотцентра", Ассоциации волонтерских центров, руководители и активисты движений "Волонтеры Победы" и "Волонтеры-медики", федеральные министры.