Объявлен шорт-лист конкурса на лучший волонтерский проект в библиотеке

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Объявлен шорт-лист конкурса "Лучший молодежный волонтерский проект в библиотеке", сообщает пресс-служба Года добровольца (волонтера). Шорт-лист опубликован на сайте Российской государственной библиотеки для молодёжи.

Самыми активными на конкурсе стали Московская, Белгородская и Новосибирская области. Заявки направили библиотеки и специализированные центры разного уровня и тематики, в том числе федеральные, региональные сельские, университетские, школьные, авторские, инклюзивные и другие.

Финалистами конкурса стали инициативы, направленные на развитие культурного, экологического, краеведческого, профоориентационного направлений. Участники предложили реализовать в библиотеках различные форматы, интересные для молодежи: литературный бал, разговорный клуб, интерактивная игра, флешмоб и другие.

Конкурс проводится Российской государственной библиотекой для молодежи при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Российской библиотечной ассоциации и Ассоциации волонтерских центров в рамках Года добровольца в России.

Всего на конкурс поступило более 350 заявок из 63 регионов России. Среди них уже реализованные инициативы, идеи и программы культурного добровольчества.