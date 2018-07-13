Добровольческий форум "Готов к победам" пройдет в сентябре в Туле

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. С 4 по 10 сентября 2018 года в Тульской области будет проходить всероссийский добровольческий форум "Готов к победам" для волонтеров сферы гражданско-патриотического воспитания, сообщает официальный сайт волонтеров Победы.

Мероприятие станет единственным федеральным форумом в России, который делает акцент на обучении организаторов добровольческой деятельности из малых городов и сел.

Участниками форума могут стать граждане РФ в возрасте от 18 лет и проживающие в населенных пунктах с количеством жителей до 50 тысяч человек.

В программе форума образовательные площадки по направлениям: работа с ветеранами, благоустройство памятных мест, современные форматы изучения истории, СМИ, современные достижения России. Также на форуме пройдут встречи с Героями России, известными артистами и спортсменами, представителями органов власти, которые поделятся с добровольцами личными историями, станут настоящим примером и помогут участникам сформировать единое представление по достижении максимального результата.

Отдельным направлением работы форума станет конвейер проектов, на котором каждый участник сможет получить консультацию по планированию и развитию своего гражданско-патриотического проекта. На форуме будет разыграно 18 грантов от 50 до 100 тысяч рублей на реализацию гражданско-патриотических добровольческих проектов в малых городах и селах.

Организаторами форума являются Росмолодежь, "Роспатриотцентр", всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы", правительство Тульской области.