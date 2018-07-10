Объявлен набор россиян для участия в программе добровольцев ООН

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Программа добровольцев ООН (ДООН) при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации объявляет набор россиян для участия в проектах и программах по всему миру, сообщается на сайте единой информационной системы "Добровольцы России".

В этом году ДООН предлагает 19 гражданам РФ возможность получить уникальный международный опыт и помочь ООН в решении проблем устойчивого развития в 16 странах СНГ, Африки, Азии и Ближнего Востока. Заявки будут приниматься до 25 июля 2018 года.

В зависимости от опыта и возраста ДООН разместит кандидатов в странах по двум типам контрактов: молодежные добровольцы ООН и добровольцы ООН — специалисты. Молодежные добровольцы ООН — это молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет, у которых обычно меньше двух лет профессионального опыта. Добровольцы ООН — специалисты — это профессионалы, которые ищут возможности эффективно применить навыки и опыт. Добровольцы должны быть в возрасте от 25 лет и старше с минимальным опытом работы два года.

Условия службы добровольцев: ежемесячное пособие на проживание, транспортное пособие, страховка жизни и здоровья, годовой отпуск (2,5 дня в месяц), разовая выплата по возвращении с задания.

Подробное описание вакансий, процедуры подачи заявок и требования к кандидатам по программам: unv.org.