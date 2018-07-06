Проект профилактики наркомании подан на конкурс "Доброволец России"

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Александр Жезлов из Архангельской области подал на всероссийский конкурс "Доброволец России — 2018" проект профилактики наркомании, чтобы обратить внимание россиян на проблему наркозависимых, сообщает оргкомитет Года добровольца (волонтера).

У Жезлова есть собственное видение борьбы с наркоманией в России. Александр — заместитель руководителя регионального отделения всероссийского общественного движения "Стопнаркотик". Он разработал проект предотвращения первичного употребления наркотических препаратов, смысл которого заключается в создании уникального центра подготовки кадров для профилактики наркомании в школах, вузах, ссузах на территории Архангельской области. Специалисты таких центров будут пропагандировать здоровый образ жизни, беседовать с молодежью о непоправимом вреде здоровью, который наносит употребление наркотиков.

"В России не существует стандартов профилактики. Не совсем понятно, кто, как часто и как должен проводить первичную профилактику. Работа центра будет направлена на подготовку профессионалов, которые будут проводить ее на совершенно новом уровне", — рассказал Александр.

По мнению Жезлова, с экономической точки зрения проводить первичную профилактику выгоднее, чем лечить тех, кто уже наркозависим, ведь на содержание в период лечения и последующую реабилитацию уходят колоссальные средства. При этом нет точной гарантии, что человек не вернется к своей привычке.

Когда специалисты центра начнут проводить беседы в школах, вузах,они смогут предотвращать возможное желание попробовать наркотики. Это будет способствовать снижению уровня наркозависимости сначала в Архангельске, где проекту будет дан старт, а потом и в стране в целом.