Проект профилактики наркомании подан на конкурс "Доброволец России"

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Александр Жезлов из Архангельской области подал на всероссийский конкурс "Доброволец России — 2018" проект профилактики наркомании, чтобы обратить внимание россиян на проблему наркозависимых, сообщает оргкомитет Года добровольца (волонтера).
"В России не существует стандартов профилактики. Не совсем понятно, кто, как часто и как должен проводить первичную профилактику. Работа центра будет направлена на подготовку профессионалов, которые будут проводить ее на совершенно новом уровне", — рассказал Александр.
По мнению Жезлова, с экономической точки зрения проводить первичную профилактику выгоднее, чем лечить тех, кто уже наркозависим, ведь на содержание в период лечения и последующую реабилитацию уходят колоссальные средства. При этом нет точной гарантии, что человек не вернется к своей привычке.
Когда специалисты центра начнут проводить беседы в школах, вузах,они смогут предотвращать возможное желание попробовать наркотики. Это будет способствовать снижению уровня наркозависимости сначала в Архангельске, где проекту будет дан старт, а потом и в стране в целом.