5 июля волонтеры Победы навестили ветеранов Курской битвы

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. 5 июля, в день 75-летия начала Курской битвы, в разных регионах России Волонтеры Победы навестили ветеранов легендарной битвы, сообщает официальный сайт "Волонтеры Победы".

Волонтеры записали на диктофон воспоминания ветеранов о сражении, боевом пути и мирной жизни. Также добровольцы сняли видео-послания ветеранов будущим поколениям.

Так, в Иваново Волонтеры Победы навестили участника Курской битвы Алексея Федоровича Бочарова, который участвовал в освобождении городов Мценск, Волхов, форсировал Оку, участвовал в освобождении Белгорода, а также освобождал города белорусского направления, форсировал реку Одер, участвовал в освобождении пленных из концлагеря в городе Заксенхаузен в 30 км от Берлина.

В Нарьян-Маре о боевых подвигах во время войны рассказали Ангелина Ивановна Торопова, Прокопий Павлович Торопов и Иван Дмитриевич Кузьмин. В годы войны Ангелина Ивановна работала в Архангельске в одной из бригад по разгрузке кораблей, а после работы дежурила на крышах домов и тушила фугасные снаряды, сбрасываемые с вражеских самолетов. А Прокопий Павлович в 17 лет был призван в ряды Красной армии и в 1943 году ушел на фронт. По распоряжению командования был определен во взвод снайперов.

В Ярославле Николай Иванович Бритвин рассказал добровольцам об операции по взятию Болхова — крупного, хорошо укрепленного опорного пункта немецкой армии.

Муниципальный штаб Ханты-Мансийска организовал встречу со Степаном Денисовичем Шестаковым. В ходе встречи ветеран рассказал волонтерам о боевых подвигах, которые свершили он и его сослуживцы: будучи снайпером, он уничтожил из снайперской винтовки 26 фрицев, спас жизни двум нашим товарищам офицерам. Несмотря на опасность, принял командование стрелковой ротой, когда командир выбыл из строя. Сражаясь в Восточной Пруссии, Степан Денисович уничтожил 3 бронетранспортера, 2 танка, захватил 120-мм. миномет противника подавил 9 огневых точек и уничтожил до роты пехоты немцев.

В Самарской области Иван Тимофеевич Багрянцев, связист 652 отдельной роты стрелковой дивизии, поделился воспоминаниями не только о самой битве, но и о том, где он находился, когда объявили о начале Великой Отечественной войны, о своем ранении и о многом другом.

В Крыму Волонтеры Победы навестили и поздравили с важной датой в Великой Отечественной войне участницу Сталинградской и Курской битв Веру Николаевну Арзамасцеву. На войне она была связистом 24-го (2-го гвардейского) танкового корпуса. Участвовала в прорыве на Тацинскую, в Ворошиловградской операции, освобождении Смоленска, Белоруссии, Прибалтики, штурме Кенигсберга.

Все дни, что мы там были, все время длился бой. Почти ничего не ели, вода была грязная, а кругом убитые и раненые, из-за пыли и гари не видно было ничего, кругом танки друг другом прям лоб в лоб бились и сверху самолеты, которые бомбили!", — рассказала о Курской битве Вера Николаевна.

В Майкопе Волонтеры Победы посетили артиллериста Владимира Кузьмича Мостового — последнего из оставшихся в живых свидетелей тех событий в Республике Адыгея.

"Конечно, тяжело вспоминать те страшные события. В то время я служил в 70-й гвардейской дважды Краснознаменной дивизии, принимавшей участие в сражениях под Сталинградом. Мы стояли у села Ольховатка, что в 50 километрах от Курска. Бои были очень жестокие, немцы стремились во что бы то ни стало овладеть Курском, но мы отстояли Ольховатку. Наши войска продемонстрировали необычайную сплоченность, все части великолепно взаимодействовали, что и стало решающим фактором победы Красной Армии на Курской дуге", — поделился своими воспоминаниями Владимир Кузьмич.

В Курске участник боев под Сталинградом, на Курской дуге, прорыва блокады Ленинграда Борис Николаевич Баланенко рассказал о том, как он в 18 лет ушел на фронт.

Ветераны пожелали ребятам любить свою Родину и продолжить вносить вклад в сохранение исторической памяти.