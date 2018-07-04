Михаил Дегтярев поблагодарил волонтеров ЧМ-2018 за работу

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Председатель комитета ГД РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев на пресс-конференции в городском пресс-центре Москвы поблагодарил за работу волонтеров, занятых в организации ЧМ-2018.

Он заметил, что только по линии оргкомитета в проведении Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года занято 17 тыс. добровольцев, среди них есть и немолодые люди.

По словам Дегтярева, волонтерская деятельность может стать стартовой площадкой для развития карьеры в сфере гостеприимства, переводческой и экскурсоводческой деятельности.

"Огромное вам спасибо! Я не находил у волонтеров узких мест в их работе. Очень дружелюбны", — сказал Дегтярёв.

Он также рассказал, что притворялся иностранцем и обращался на английском языке к волонтерам с просьбой о помощи, а они всегда помогали. Михаил Дегтярев побывал на матчах в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге.