Городские волонтеры ЧМ-2018 проведут экскурсии для болельщиков

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В Казани, Москве и Санкт-Петербурге городские волонтеры Чемпионата мира по футболу 2018 года познакомят туристов и болельщиков с достопримечательностями своих городов, сообщает пресс-служба Года волонтера (добровольца).

3 июля в столице Татарстана болельщиков проведут по комплексу "Кул-Шариф", музею-заповеднику "Казанский Кремль" и центральной пешеходной зоне. Члены Ассамблеи туристских волонтёров расскажут об истории Казани, уникальных памятниках архитектуры и особенностях региональной культуры. Экскурсия начнется в 11:30 от часов на улице Баумана.

6 июля городские волонтеры Москвы проведут экскурсии по Государственному историческому музею, а их Петербургские коллеги покажут болельщикам Эрмитаж.

К участию приглашаются все желающие. Экскурсии проводятся на русском и английском языках.