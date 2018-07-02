60% жителей Ростовской области хотели бы стать волонтерами

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Ростовской области зафиксирован беспрецедентный интерес молодежи к волонтерской деятельности, сообщил председатель комитета по молодежной политике региона Юрий Лескин в городском пресс-центре Ростова-на-Дону.

К этому выводу специалисты комитета пришли после проведения социологических опросов и исследований.

Согласно полученным результатам, основной массив интересующихся волонтерством — люди в возрасте от 14 до 20 лет, школьники и студенты.

Около 10% молодых людей проживающих на территории области, уже вовлечены в волонтерскую деятельность, около 60% опрошенных выразили желание попробовать себя в этой сфере.

"Конечно, самый большой интерес к крупным мероприятиям, как Чемпионат мира по футболу ФИФА-2018 года или Олимпиада, но так же молодые люди заинтересованы в экологическом направлении, помощи пожилым, помощи по работе с безнадзорными животными и поиску пропавших людей. То есть это все социально значимые проекты", — сказал Лескин.

Он также пояснил: полученные данные позволяют понять, что при активной работе к деятельности добровольцев можно привлечь гораздо больше людей, а значит, и решить намного больше проблем.