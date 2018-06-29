ЧМ-2018 подготовил кадры для Мордовии из волонтеров

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Многие волонтеры за время подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу ФИФА-2018 в Саранске выросли до позиций оплачиваемых менеджеров, рассказала директор волонтерского центра ЧМ-2018 Иркям Суркова в городском пресс-центре.

По ее словам, добровольцы Чемпионата стали профессионалами, которые владеют специальной терминологией и знаниями, лингвистическими способностями, навыками медиа, IT, телерадиовещания, необходимыми для оплачиваемого персонала.

"В 2015 году к нам пришли совершенно юные ребята, а сейчас это действительно профессионалы своего дела", — отметила директор центра, подчеркнув, что волонтерство — это ступень для развития себя и своих профессиональных качеств.

Директор центра рассказала, что волонтеры были готовы помогать болельщикам не только в свои смены, но и на улицах города в самых разных нестандартных ситуациях, будь то проблемы с телефоном или жильем.

Иркям Суркова выразила надежду, что дальнейшее развитие волонтеров будет прослеживаться в ресурсных центрах, чтобы их опыт пригодился республике и России в целом.

Руководитель управления по подготовке объектов и организации мероприятий в Саранске оргкомитета "Россия-2018" Александр Савилов отметил единение, слаженную работу и быстроту реакции саранских добровольцев: "Волонтеры работают в настолько мощном симбиозе — я такого не видел где-то еще".