Продлена регистрация участников конкурса "Доброволец России – 2018"

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. До 15 августа продлена регистрация проектов — участников всероссийского конкурса "Доброволец России — 2018", сообщает пресс-служба Года добровольца (волонтера).

В Ассоциации волонтерских центров (АВЦ), которая является координатором "Добровольца России — 2018", отметили высокий интерес к конкурсу в этом году: на данный момент подано более 6 тыс. заявок из всех регионов страны. Самыми активными на сегодняшний день стали волонтеры из Челябинской области и Приморского края.

"Мы получили большое количество обращений от регионов, организаций и волонтеров, задействованных в проведении чемпионата мира по футболу, с просьбой продлить регистрацию. Поэтому мы приняли решение принимать заявки вплоть до 15 августа", — сообщил председатель совета АВЦ Артем Метелев.

Принять участие в "Добровольце России — 2018" может любой волонтер в возрасте от 8 лет. Конкурс проводится по 13 номинациям, в том числе экологическое, медицинское, патриотическое добровольчество, волонтеры-спасатели, организаторы волонтерской деятельности и другие направления.

После завершения заявочной кампании состоятся региональные этапы. Финалисты пройдут через экспертную оценку и народное голосование. Лучшие проекты объявят 5 декабря на всероссийском форуме добровольцев. Победители получат гранты на реализацию своих проектов в размере до 1 млн рублей, лауреаты — от 100 до 250 тыс. рублей.