Волонтеры ЧМ-2018 в Калининграде подводят итоги

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Более 1,2 тысячи человек приняли участие в волонтерской программе чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба АНО "Оргкомитет "Россия-2018".

Стадион "Калининград", уютно расположившийся почти в самом центре бывшего Кенигсберга, — самая западная арена, на которой проходят игры ЧМ-2018.

Волонтеры чемпионата мира оказали мощную поддержку в организации четырех калининградских матчей: почти тысяча человек справилась с организацией группового этапа в городе на высоком уровне.

"Калининградские волонтеры делают невозможное! Создать атмосферу праздника для 35 тысяч человек — задача не из легких, а организовать все рабочие процессы такого масштабного события на высококвалифицированном уровне — посильно только настоящим супергероям. Да, наши волонтеры именно такие. Они супергерои", — уверен руководитель управления по подготовке объектов в городе-организаторе Калининграде Тимур Зейналов.

Волонтеры помогали не только на стадионе, но также и на других объектах — в билетном центре, аэропорту Храброво и местах размещения команд и официальных гостей.

Помощь всех волонтеров была высоко оценена людьми, которые имеют самое непосредственное отношение к организации ЧМ-2018.

Андрей Клемешев, ректор БФУ им. Канта, университета, где зародилась волонтерская программа в Калининграде, очень рад, что его студентам посчастливилось стать частью масштабного спортивного события.

"Волонтерское движение имеет колоссальное значение для развития человеческого потенциала университета. Люди, прошедшие практику добровольчества, открывают себя с самых разных сторон: умеют коммуницировать в больших коллективах, работать в командах, принимать решения в сложных ситуациях и, наконец, быть отзывчивыми и милосердными", — подчеркнул он.