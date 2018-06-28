Из Замбии и Китая, от 16 до 76 лет: кто волонтерит в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В Нижнем Новгороде, городе-организаторе Чемпионата мира по футболу ФИФА-2018 года, работает более тысячи волонтеров всех возрастов. Об этом в городском пресс-центре рассказала директор департамента культуры городской администрации Наталья Суханова.
Также, по ее словам, в городе работают десять иностранных волонтеров — из Китая и Замбии. Все они на общих началах прошли аккредитацию и подготовку.
"Что нужно для того, чтобы стать волонтером? Пройти регистрацию на сайте, онлайн-тестирование, очное собеседование, в том числе на знание языков. Наши добровольцы знают как минимум один язык. К тому же прошли языковую подготовку: испанский, немецкий, английский. У каждого волонтера есть разговорник", — рассказала Суханова.
Спикер добавила, что на протяжении года добровольцы проходили обучение по всем функциональным направлениям: Фестиваль болельщиков, медицина, информационно-туристическая служба, транспорт, навигация и непосредственно офис управления волонтерами.