Из Замбии и Китая, от 16 до 76 лет: кто волонтерит в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В Нижнем Новгороде, городе-организаторе Чемпионата мира по футболу ФИФА-2018 года, работает более тысячи волонтеров всех возрастов. Об этом в городском пресс-центре рассказала директор департамента культуры городской администрации Наталья Суханова.

"С 2016 года было подано около 3,6 тыс. заявок. Условия аккредитации — знание языка, тестирование по направлению безопасности, знание своего города. На текущий период на Чемпионате работают 1100 аккредитованных волонтеров. Если говорить о возрастной категории, то это, в основном, молодые люди от 16 лет. В большинстве — это девушки. Самому старшему волонтеру 76 лет. А всего у нас 35 серебряных волонтеров", — предоставила статистику Суханова.

Также, по ее словам, в городе работают десять иностранных волонтеров — из Китая и Замбии. Все они на общих началах прошли аккредитацию и подготовку.

"Что нужно для того, чтобы стать волонтером? Пройти регистрацию на сайте, онлайн-тестирование, очное собеседование, в том числе на знание языков. Наши добровольцы знают как минимум один язык. К тому же прошли языковую подготовку: испанский, немецкий, английский. У каждого волонтера есть разговорник", — рассказала Суханова.

Спикер добавила, что на протяжении года добровольцы проходили обучение по всем функциональным направлениям: Фестиваль болельщиков, медицина, информационно-туристическая служба, транспорт, навигация и непосредственно офис управления волонтерами.