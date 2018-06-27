Как форум FISU собрал в Казани волонтеров со всего света

Второй форум волонтеров Международной федерации студенческого спорта (FISU) прошел в Казани в первые дни чемпионата мира по футболу. Более сотни добровольцев со всего света побывали в столице Татарстана и познакомились с работой городских добровольцев.

Проект FISU Volunteer Leaders Academy начался в прошлом году. Тогда молодые люди из разных стран впервые собрались в России, чтобы обменяться опытом развития волонтерского движения в своих странах. Форум прошел так удачно, что его решили повторить, и вот в этом году лагерь "Волга" снова принял счастливчиков со всего мира.

Строгий отбор

Как правило, на форум отбирают по одному представителю от страны. Так как все расходы на дорогу и проживание покрывает FISU, критерии тут очень строгие. За первоначальный отбор отвечают национальные студенческие спортивные федерации, которые выдвигают кандидатов, имеющих опыт в организации спортивных мероприятий, активно участвуют в студенческой жизни. Важный критерий — знание английского языка, так как вся работа на форуме (лекции, работа в командах) ведется на английском.

Затем специальная комиссия FISU проводит собеседование с каждым кандидатом, на котором необходимо продемонстрировать владение английским и знание основ международного студенческого движения.

Как отмечает президент FISU Олег Матыцин, на форум отбираются не все страны — их в FISU 174, а приехали в этом году представители 92 стран. Здесь организаторы руководствуются принципом "лучше меньше, да лучше", ведь на участников форума — послов FISU — в дальнейшем ляжет ответственная задача:

Мы проводим не только образовательную программу волонтеров, мы делегируем право представлять международную федерацию — FISU — в своих странах и быть нашими послами и осуществлять обратную связь".

В дальнейшем посланники FISU будут помогать локальным федерациям студенческого спорта развивать студенческое и волонтерское движение в своих странах.

"Проект рассчитан на два года с каждым из этих волонтеров и ежемесячное взаимодействие с командой, которая работает в России, — отмечает Олег Матыцин. — Нам нужны очень компетентные люди, чтобы они получили знания, были мотивированы".

Программа академии FISU включает лекции экспертов в области организации волонтерских проектов и спортивных мероприятий. Здесь выступают представители МОК, ВАДА, ЮНЕСКО. Но не обходится и без веселья и приключений. Например, волонтерам FISU довелось почувствовать себя добровольцами ЧМ-2018 — они провели день на позициях городских волонтеров Казани.

© РИА Новости / Юлия Калинина Волонтеры FISU провели день на позициях городских добровольцев Казани © РИА Новости / Юлия Калинина Волонтеры FISU провели день на позициях городских добровольцев Казани

Дух мундиаля

В волонтерских шатрах атмосфера была сюрреалистичной. Когда еще в Казани можно было бы увидеть ребят из Лесото, Коста-Рики, Свазиленда, Венесуэлы или Тринидада и Тобаго?

"Мы научили их танцевать калинку-малинку, апипа. Они показывали нам свои танцы. Также мы придумали с ними флешмоб, — рассказывает городской волонтер Полина Сычева. — Они оказались очень веселыми. Здесь проходила свадьба, они подбежали и стали фотографироваться с невестой и женихом".

Волонтеры FISU в один голос заявляют, что они здесь, чтобы почувствовать дух мундиаля и перенять опыт.

"Мы приветствовали гостей Казани", — говорит Эльвира Згурская с Сахалина. Она на форуме FISU представляла всю Россию. Рассказывает, что в университете изучает японский язык и востоковедение.

"Я живу всю жизнь на Сахалине, была только в Японии четыре раза. Это мое первое путешествие по России", — признается Эльвира.

Молодым людям даже удалось побывать на футболе. На трибуны послы FISU отправились в своих национальных костюмах — вот такой вот мультикультурный флешмоб.

"В FIFA узнали о нас, об этом проекте, и дали нам бесплатные билеты на матч. Нам посчастливилось увидеть игру Австралия — Франция", — говорит посол FISU от Израиля.

© РИА Новости / Юлия Калинина Посланники FISU будут помогать развивать студенческое и волонтерское движение в своих странах © РИА Новости / Юлия Калинина Посланники FISU будут помогать развивать студенческое и волонтерское движение в своих странах

Послы перемен

Иностранные волонтеры наперебой делятся впечатлениями о России и Казани — все они здесь впервые.

"Я родом из Тринидада и Тобаго. Мы привыкли к тропическому климату. Там в доме тепло, выходишь на улицу — жара. А здесь, наоборот, люди заходят домой греться", — говорит Рейналдо Кристи из Тринидада и Тобаго.

"Здесь прекрасная инфраструктура, атмосфера, архитектура. Много вещей, которые мы пытаемся воплотить у себя", — отмечает Бхутиза Грининдза из Свазиленда.

Про российских волонтеров у ребят только теплые слова.

"Если бы у нас были такие фантастические волонтеры, мы бы развивались намного быстрее", — отмечает Рейналдо.

"Они очень мотивированные", — соглашается Эльвира.

Михаил Ванюшин, куратор и ведущий форума FISU, рассказывает, что участники форума у себя на родине являются активистами, спортивными волонтерами, а некоторые даже возглавляют добровольческое движение в своих странах:

Волонтеры со всего света приехали, чтобы подготовить проект, который поможет развитию FISU, развитию студенческого спорта во всем мире".

Сами послы FISU очень гордятся своим титулом, ведь каждый из них проделал большую работу, чтобы попасть на форум. Полученные знания и опыт ребята применят у себя на родине.

"Мы лидеры от наших стран, у нас есть возможность изменить что-то", — говорит Рейналдо из Тринидада и Тобаго.