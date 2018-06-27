В Рязани открыли парк реабилитации «Доступная природа»

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Рязани появился уникальный парк для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья "Доступная природа", сообщает пресс-служба оргкомитета Года добровольца (волонтера).

Придумали и реализовали проект активисты центра развития добровольчества города Рязани, который получил поддержку Фонда президентских грантов.

Как отмечает автор инициативы, председатель центра развития добровольчества города Рязани Николай Вешта, создание таких парков актуально для всех регионов страны.

Дизайн парка разработан с учетом интересов детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей на основе проведенного анкетирования. Все волонтеры, а также педагоги, которые будут задействованы в работе, прошли специализированное обучение.

В парке созданы условия, способствующие улучшению физического и эмоционального состояния детей, а также развитию и активизации различных функций центральной нервной системы через игровую и досуговую деятельность.

Экологические тропы адаптированы для передвижения по ним на инвалидных колясках, на дорожках размещены познавательные, развивающие, оздоровительные и игровые элементы. Обустроены безопасные игровые площадки.

В реабилитационном парке будут проводиться подвижные игры на свежем воздухе, соревнования по мини-гольфу, образовательные экскурсии по экологическим тропам, уроки естествознания.