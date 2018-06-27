Московский фестиваль волонтеров пройдет 30 июня в саду "Эрмитаж"

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. 30 июня в саду "Эрмитаж" уже в четвертый раз состоится Московский фестиваль волонтеров, сообщается на сайте фестиваля.

В этом году в мероприятии примет участие более 30 благотворительных и социально ориентированных организаций. В рамках фестиваля свою деятельность презентуют благотворительные фонды "Старость в радость", "Вера", АНО "Выбор родителей", проект "3D: Делаем Добрые Дела", московское региональное отделение ВОД "Волонтеры-медики" и многие другие.

Участники фестиваля приготовили для гостей уникальную и разнообразную интерактивную программу. Это и урок добра с удивительной собакой по имени Тайга, и художественные выставки, и квест "БезГраничные возможности", и спектакль Мобильного театра сказок. А добровольцы московского регионального отделения ВОД "Волонтеры-медики" проведут уроки оказания первой помощи.

Специальные гости фестиваля — Михаил Терентьев, депутат Государственной Думы, председатель Всероссийского общества инвалидов, Татьяна Батышева, депутат Московской городской Думы, главный детский невролог города Москвы, Диана Джалалова, начальник управления реализации программ Ассоциации волонтерских центров.

В рамках фестиваля пройдет концерт, в котором примут участие многие артисты.

Московский фестиваль волонтеров проводится при поддержке Фонда президентских грантов и департамента культуры города Москвы с 2015 года. Инициатор и организатор проекта — АНО "Доступ открыт".