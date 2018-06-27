Год волонтера
15:1827.06.2018
(обновлено: 16:03 27.06.2018)
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Добро пожаловать в Мордовию: будни волонтеров ЧМ-2018 в Саранске

Команда волонтеров столицы Мордовии уникальна – это более 2300 человек возрастом от 18 до 70 лет из 30 стран мира: Мексики, США, Перу, Колумбии, Гватемалы, Швейцарии, Нигерии, Индонезии, Бразилии, Франции, Белоруссии, Латвии, Казахстана, Украины и десятка российских городов, от Краснодара до Комсомольска-на-Амуре. У каждого волонтера своя история пути в волонтерскую программу Саранска.
Стать волонтером - стать частью самого большого футбольного праздника, который проходит лишь раз в четыре года
© Волонтерский центр ЧМ-2018
Стать волонтером - стать частью самого большого футбольного праздника, который проходит лишь раз в четыре года
Каждый волонтер выполняет очень четко задачи своей функции
© Волонтерский центр ЧМ-2018
Каждый волонтер выполняет очень четко задачи своей функции
У каждого из волонтеров есть яркие истории турнира, но самое главное это благодарность болельщиков
© Волонтерский центр ЧМ-2018
У каждого из волонтеров есть яркие истории турнира, но самое главное это благодарность болельщиков
Волонтерский центр подготовил широкую программу обучающих тренингов и семинаров
© Волонтерский центр ЧМ-2018
Волонтерский центр подготовил широкую программу обучающих тренингов и семинаров
Во время пребывания в Саранске иностранные волонтеры не упускали возможности подучить русский язык
© Волонтерский центр ЧМ-2018
Во время пребывания в Саранске иностранные волонтеры не упускали возможности подучить русский язык
Волонтеры всегда спешили на помощь болельщикам, которые попадали в трудные ситуации
© Волонтерский центр ЧМ-2018
Волонтеры всегда спешили на помощь болельщикам, которые попадали в трудные ситуации
Волонтеры активно принимали участие во всех внематчевых обучающих и досуговых мероприятиях
© Волонтерский центр ЧМ-2018
Волонтеры активно принимали участие во всех внематчевых обучающих и досуговых мероприятиях
Волонтеры делятся впечатлениями о Саранске – городе, который влюбил в себя, но и уже мечтают поехать друг к другу в гости
© Волонтерский центр ЧМ-2018
Волонтеры делятся впечатлениями о Саранске – городе, который влюбил в себя, но и уже мечтают поехать друг к другу в гости
Волонтеры выдали главный документ ЧМ-2018 – аккредитацию и помогли в обеспечении трансляций по всему миру
© Волонтерский центр ЧМ-2018
Волонтеры выдали главный документ ЧМ-2018 – аккредитацию и помогли в обеспечении трансляций по всему миру
Кто-то из волонтеров приехал в Саранск после знакомства на Кубке Конфедераций FIFA 2017
© Волонтерский центр ЧМ-2018
Кто-то из волонтеров приехал в Саранск после знакомства на Кубке Конфедераций FIFA 2017
Волонтеры объединились в команду, они дружат, помогают и проводят все время вместе
© Волонтерский центр ЧМ-2018
Волонтеры объединились в команду, они дружат, помогают и проводят все время вместе
Стать волонтером - стать частью самого большого футбольного праздника, который проходит лишь раз в четыре года
Каждый волонтер выполняет очень четко задачи своей функции
У каждого из волонтеров есть яркие истории турнира, но самое главное это благодарность болельщиков
Волонтерский центр подготовил широкую программу обучающих тренингов и семинаров
Во время пребывания в Саранске иностранные волонтеры не упускали возможности подучить русский язык
Волонтеры всегда спешили на помощь болельщикам, которые попадали в трудные ситуации
Волонтеры активно принимали участие во всех внематчевых обучающих и досуговых мероприятиях
Волонтеры делятся впечатлениями о Саранске – городе, который влюбил в себя, но и уже мечтают поехать друг к другу в гости
Волонтеры выдали главный документ ЧМ-2018 – аккредитацию и помогли в обеспечении трансляций по всему миру
Кто-то из волонтеров приехал в Саранск после знакомства на Кубке Конфедераций FIFA 2017
Волонтеры объединились в команду, они дружат, помогают и проводят все время вместе
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