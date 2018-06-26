Более 2 тыс. городских волонтеров принимают участие в ЧМ-2018 в Петербурге

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В Чемпионате мира по футболу ФИФА 2018 года принимают участие 2,3 тыс. городских волонтеров. Об этом в ходе пресс-конференции в городском пресс-центре Петербурга сообщил руководитель центра подготовки городских волонтеров города Георгий Борисов. Он уточнил, что в числе городских волонтеров есть представители не только России, но и других стран.

"Из Китая было подано 173 заявки, из Казахстана — 43, из Испании — 27, а из Франции — 18 заявок. И все эти молодые люди уже прибыли к нам и влились в дружную команду городских волонтеров, которые помогают сделать лучше Чемпионат в Санкт-Петербурге", — сказал Борисов.

По словам спикера, конкурс на "городского волонтера" составлял три человека на место. Одним из главных критериев при отборе было знание иностранного языка.

Заявку мог подать любой желающий старше 16 лет. При этом верхний возрастной предел для городских волонтеров не ограничен. В Петербурге на Чемпионате мира работает несколько "серебряных" волонтеров, самому старшему из них, по словам Борисова, 83 года.

"Этот волонтер очень хорошо чувствует себя, помогает сделать наш Чемпионат лучше и делает это очень круто", — отметил руководитель центра подготовки городских волонтеров Санкт-Петербурга.

Он привел статистику, согласно которой большинство городских волонтеров составляют представительницы прекрасного пола — около 80% от общего числа волонтеров.

В свою очередь председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга Рената Абдулина отметила, что генеральной репетицией для городских волонтеров стало проведение Кубка Конфедераций ФИФА 2017 года.

Она уточнила, что 75% волонтеров, которые принимали участие в Кубке Конфедераций, стали волонтерами на Чемпионате мира. При этом Абдулина подчеркнула, что после окончания ЧМ-2018 в городе не ожидается спада волонтерской деятельности.

Для нас работа с волонтерским сообществом совершенно точно не закончится в июле 2018 года. Мы уверены, что волонтерская программа Чемпионата мира по футболу станет дополнительным импульсом и откроет новые возможности как для ребят, так и для нас", — сообщила Абдулина.

Она отметила, что в Санкт-Петербурге существует множество разных волонтерских объединений, в частности "Волонтеры Победы", "Волонтеры-медики", экологические волонтеры, спортивные волонтеры, медиаволонтеры и ряд других.