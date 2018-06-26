11 региональных волонтерских центров планируется создать на Кубани

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Волонтерский центр при Сочинском государственном университете (СГУ) в Год добровольца (волонтера) выступил с инициативой создания 11 ресурсных региональных центров на территории Краснодарского края. Инициатива была поддержана вице-губернатором края Анной Миньковой, сообщила ректор СГУ Галина Романова на брифинге в городском пресс-центре Сочи.

Сочинский государственный университет является опорным вузом Краснодарского края, в том числе в сфере развития волонтерского движения. Волонтерский центр при СГУ работает как ресурсный профцентр событийного волонтерства. Создание волонтерских центров на территории края обсуждалось в прошлую пятницу с вице-губернатором края Анной Минковой, которая очень поддержала данное направление", — рассказала Галина Романова.

Рассказывая о работе волонтерского центра при СГУ, Романова отметила, что директор центра Сергей Черемшанов участвовал в разработке федерального закона о добровольчестве, принятого 1 мая текущего года.

Ректор также сообщила, что данный закон стал движущей силой в развитии добровольчества. "Благодаря этому закону были унифицированы понятия "волонтер" и "доброволец", определены статусы добровольческих организации, уточнено содержание договора с добровольцами. Раньше волонтер имел право на спецформу, компенсацию транспорта, жилья, медстраховку, на оказание юридической помощи. Сейчас по закону волонтеры имеют право и на участие в конкурсах на материальное вознаграждение, которое не облагается НДФЛ", — рассказала Романова.

Также ректор рассказала о том, что центр при СГУ в основном занимается событийным волонтерством, но большое внимание уделяет и социальному волонтерству: добровольцы помогают в реабилитационных центрах, домах малютки, занимаются с людьми, страдающими аутизмом.