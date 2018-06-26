1322 человека стали волонтерами в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В волонтерский центр Ростова-на-Дону на базе Донского государственного технического университета было подано порядка 7,5 тыс. заявок, из них отобрано 1322 человека, которые стали добровольцами Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года. Об этом сообщил ректор университета Бесарион Месхи на пресс-конференции в городском пресс-центре.

Из этого числа 76% волонтеров — молодежь в возрасте от 18 до 25 лет, 19% — люди в возрасте от 26 до 40 лет, 4% принадлежат к возрастной группе 41-60. 1% от общего числа составили "серебряные" волонтеры — люди старше 60 лет", — пояснил он.

Месхи также подчеркнул, что ДГТУ стал федеральным центром по подготовке добровольцев на конкурсной основе.

В свою очередь ректор Южного федерального университета Марина Боровская отметила, что сегодня волонтерский центр поддерживает людей самых разных возрастов, которые хотят прийти в добровольчество.

"Среди наших коллег много искусствоведов, которые могу рассказать о городе вещи, которые многие горожане даже не знают. Было бы глупо отказываться от их помощи в проведении Чемпионата", — сказала она.

Боровская также сообщила, что многие люди старшего поколения в период студенчества очень активно изучали иностранные языки — испанский, немецкий — и сегодня, в условиях мундиаля, все они включены в работу с иностранцами.