Асланов: Иностранные волонтеры станут неформальными послами России

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В состав волонтеров Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 в Ростове-на-Дону входит 402 человека из оргкомитета "Россия-2018". Эти данные представил проректор по воспитательной работе и реализации молодежных программ ДГТУ Яков Асланов на пресс-конференции в городском пресс-центре.

В нашем центре большое количество иностранных волонтеров, и они в дальнейшем станут неформальными послами России. Они будут рассказывать о том, как им было в нашей стране и городе, надеюсь, это будут только позитивные истории. Возможно, это поможет сломать некоторые стереотипы о нас", — подчеркнул он.

Яков Асланов также сообщил, что иностранные добровольцы преимущественно помогают в языковом сопровождении мероприятий мундиаля.

"Наш центр официально сопровождал делегации спортсменов из Мексики и Уругвая на минувших матчах", — добавил он.