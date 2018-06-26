Около 7 тыс. волонтеров с 2009 года подготовил волонтерский центр при СГУ

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В 2009 году на базе Сочинского государственного университета (СГУ) был создан центр подготовки волонтеров, который стал частью становления волонтерского движения в Сочи и Краснодарском крае, рассказала в городском пресс-центре ректор вуза, посол волонтерской программы ЧМ-2018 Галина Романова.

"СГУ является членом национального подготовительного комитета фестиваля молодежи и студентов 2017 года. В 2010 году центр волонтеров при СГУ стал официальным подготовительным пунктом волонтеров к Олимпийским играм. Всего из нашего центра вышло около 7 тыс. волонтеров", — отметила Галина Романова.

К Чемпионату мира по футболу ФИФА 2018 года центр при СГУ разработал специальные методики обучения волонтеров.

Мы пропагандировали футбол, проводили специальные спортивные уроки, тренинги по истории мундиаля, стадионов. Провели совместно с РФС игру среди волонтеров, ролик об игре набрал более миллиона просмотров", — сообщила ректор. Всего к Чемпионату центр подготовил 1900 волонтеров — 1300 в основном составе и 600 человек в резерве.

В организации волонтеров на Чемпионате особое внимание было уделено работе в условиях стресса и конфликтных ситуациях, а также развитию языковых навыков.

"Так как наш университет специализируется в сфере туризма и сервиса, языковое направление для нас очень важно. Мы расширяемся в этом направлении — запустили группы по изучению китайского и испанского языка", — сообщила ректор.

Также спикер отметила, что в центре при СГУ насчитывается около 90 кейсов по эффективному обучению и управлению волонтерами.

"В наших волонтеров мы воспитываем культуру взаимопомощи и, самое главное, умение коммуницировать", — сказала Романова.