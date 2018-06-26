МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. "Волонтеры Победы" из клуба села Курьино Алтайского края приняли участие в добровольческой смене на кордоне Тигирекского заповедника в селе Тигирек, сообщает пресс-центр заповедника.

Волонтерская смена проходила 7 дней. Волонтеры жили в палаточном лагере, разбитом на территории кордона.

© Фото предоставлено Александром Митрофановым Волонтеры приняли участие в добровольческой смене в Тигирекском заповеднике

За время смены ими было демонтировано старое ограждение и установлен новый вольер для собаки; покрашены противопожарные щиты и дом, в котором планируется открыть музей "Казака"; проведены работы по благоустройству территории.

В свободное от работы время волонтеры ходили на экскурсии в пещеры, поднимались на горы.

Проходя по маршрутам, ребята чистили и маркировали тропы.

Чтобы познакомить волонтеров с заповедником, для них были организованы экскурсии на горы Листвяжная и Чайная, а также в пещеры. Светлана Бондаревская, методист отдела экопросвещения, провела презентацию с показом видеофильма об особо охраняемой природной территории, о ее охране, о зверях и птицах, обитающих на территории заповедника.

В последний день Павел Викторович Деришев, заместитель директора по охране территории заповедника, поблагодарил добровольцев за их труд, вручил памятные сувениры с символикой Тигирекского заповедника. Почти все волонтеры выразили желание вернуться сюда на следующий год.

Мероприятие было проведено на средства фонда "Малая Родина М.Т.Калашникова" в рамках гранта губернатора Алтайского края в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.