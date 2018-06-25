Палатка имени Льва Яшина, или Как работают городские волонтеры Казани

В СМИ то и дело мелькают слова благодарности волонтерам, маленьким героям большого футбольного праздника. Они помогают болельщикам на трибунах, в медпунктах и, конечно, на улицах всех 11 городов. С работой городских волонтеров Казани познакомился корреспондент проекта "Год волонтера".

Голубая футболка-поло и синие брюки — форма городского волонтера Казани, а на спине неизменное для всех 11 городов мундиаля ‘Host city volunteer' ("Волонтер города-организатора"). Спортивным волонтером сегодня может стать гражданин любой страны, и на ЧМ-2018 в России иностранных волонтеров немало, но встречу гостей в своем родном городе доверили именно казанцам. Почетно и гордо.

Если вы прогуляетесь по центру Казани, от самого кремля вниз по улице Баумана, то непременно увидите информационные шатры с символикой чемпионата и приветливых ребят, готовых помочь, подсказать, проводить, перевести. У каждого волонтерского пункта свое название и свои фишки. Вот ребята в шатре "Родина" проводят своеобразный соцопрос — любой прохожий может почувствовать себя оракулом ЧМ-2018 и опустить в урну для голосования бумажку с названием страны-победителя.

Подходя к шатру у Дворца земледельцев, вы первым делом слышите громкую зажигательную музыку и видите слаженно танцующих ребят. Когда выдается свободное время, можно и прохожих развлечь танцем, а танцуют здесь все, от "Калинки-малинки" до "Апипы" с заворотом в сторону современных ритмов под навязчивую Despacito.

Наша палатка называется "Львы". Наш девиз: "Лев Яшин — наш кумир! ФИФА, Россия — мы за мир!", — рассказывает городской волонтер Наталья Софина, приглашая взглянуть на информационный шатер внутри.

Если снаружи все точки выглядят чинно-благородно, то внутри ребята дают волю фантазии — говорят, идет конкурс на лучшую палатку, лидера пока никто не называет, но волонтеры в каждом шатре уверены, что они лучшие.

Наталья Софина проводит экскурсию по шатру. Здесь на стенку прикреплена турнирная таблица, чтобы всегда можно было сориентировать гостей по датам проведения матчей и результатам встреч. А вот ноу-хау палатки имени Льва Яшина — аккуратно выведенный от руки список баров Казани, где болельщики смогут посмотреть трансляцию.

Всю среднюю часть стены занимают вырезанные из бумаги футболки национальных сборных с номером и фамилией самого известного, как поясняют волонтеры, игрока. Здесь в почете Гризман, Роналду, Неймар и, конечно, Лео Месси.

© РИА Новости / Юлия Калинина Ноу-хау палатки имени Льва Яшина — аккуратно выведенный от руки список баров Казани, где болельщики смогут посмотреть трансляцию. © РИА Новости / Юлия Калинина Ноу-хау палатки имени Льва Яшина — аккуратно выведенный от руки список баров Казани, где болельщики смогут посмотреть трансляцию.

Здесь же висит карта с флажками — ребята просят туристов и болельщиков отмечать места, откуда они приехали. Красный кусочек бумаги воткнут даже в районе Новой Зеландии.

"Была пара из Австралии, которая приехала сюда на медовый месяц", — рассказывает волонтер Настя Просвирнина. Австралийцы даже оставили стикер-пожелание в сердечке: Мария + Эрнесто.

Львы" почти не сидят без дела — они или танцуют, или что-то мастерят. Мне тут же вручают бумажного журавлика, талисман шатра, и предлагают нанести на щеки триколор. Бумажную птицу беру на память.

Может показаться, что городские волонтеры в основном раздают карты-буклеты и помогают с переводом, но это не так. Просто ребята сохраняют улыбку на лицах даже в сложных ситуациях.

Наталья Софина рассказывает, как к ним обратился иранский болельщик, забывший телефон в такси. Добровольцы дозвонились до службы такси, объяснили ситуацию, вышли на водителя, и гаджет был возвращен законному владельцу.

Всего во время чемпионата мира по футболу в Казани функционируют 15 информационных точек, на которых работает 1 тысяча городских волонтеров посменно — ребята меняются каждые четыре часа. Добровольцы будут находиться здесь вплоть до 15 июля.