Год волонтера
Волонтеры приняли участие во всероссийской акции Свеча памяти
© пресс-служба Года добровольца (волонтера) в России
17:2022.06.2018
(обновлено: 17:25 22.06.2018)
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Волонтеры приняли участие во всероссийской акции «Свеча памяти»

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Ветераны, общественные активисты, добровольцы и неравнодушные жители 22 июня зажгли памятные свечи и лампадки, а также возложили цветы к мемориалам, посвященным Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Года добровольца (волонтера) в России.

В Рязани на одном из домов появился Рисунок Победы
© Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы"
В Рязани на одном из домов появился рисунок Победы
В Москве на Поклонной горе у Музея Победы в ночь на 22 июня зажгли 1418 свечей в память о каждом дне войны. К мероприятию присоединились участница брестской подпольной антифашистской организации в годы Великой Отечественной войны Зоя Смирнова, первый в России кавалер ордена святого Георгия Сергей Макаров, российский оперный и эстрадный певец, солист образцово-показательного оркестра внутренних войск МВД России Евгений Кунгуров.

На Чукотке акция прошла 21 и 22 июня: вчера сотни жителей выстроились в фразу "Помним. Скорбим". В Махачкале на центральной площади волонтеры Победы вместе с горожанами развернули копию Знамени Победы. В Калуге организовали танцевальные спектакли без слов, в Орле провели исторический квест "Прорыв 22/66" на тему оккупации города.

"В этот день мы вспоминаем всех тех, кто погиб в годы войны. Сегодня каждый неравнодушный житель России смог присоединиться к акции, зажечь "свечу памяти". Важно, что присоединились к этой инициативе люди разных возрастов: молодые ребята, семьи с детьми, бабушки с внуками, ветераны. Пока мы помним и передаем эту память от поколения к поколению, будут живы наши герои", — отметила руководитель всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

Всероссийская патриотическая акция "Свеча памяти" традиционно проходит во всех регионах страны. Несколько лет подряд ее организаторами выступают участники движения "Волонтеры Победы". Благодаря проведению в России Года добровольца в 2018 году акция расширила географию и масштаб: даже в маленьких населенных пунктах волонтеры организовали памятные мероприятия.

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