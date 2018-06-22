Межрегиональный форум добровольцев пройдет 27 июня

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Межрегиональный форум "Развитие социального волонтерства в регионе" пройдет 27 июня в Москве. Форум задуман как место встречи профессионалов некоммерческого сектора и представителей органов власти, сообщает официальный сайт Союза волонтерских организаций и движений.

На форуме будут обсуждены наиболее острые вопросы развития добровольчества в регионе, отдельное внимание в программе уделено технологиям волонтерского менеджмента, улучшению практического опыта оказания добровольческой помощи пожилым людям, воспитанникам интернатных учреждений, людям с ограниченными возможностями здоровья.

Решения и рекомендации участников будут предоставлены органам власти заинтересованных субъектов России.

Местом проведения мероприятия станет коворкинг Агентства стратегических инициатив "Точка Кипения" (Малый Конюшковский пер., д.2).

Организаторами мероприятия являются ассоциация НКО "Союз волонтерских организаций и движений", ресурсный центр по развитию и поддержке волонтерского движения "Мосволонтер", межрегиональное молодежное общественное движение "Даниловцы", благотворительный фонд "Созвездие сердец", благотворительный центр "Верю в чудо".

Форум состоится при поддержке АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", АНО "Агентство социальной информации".