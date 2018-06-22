МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Рязани появился новый объект стрит-арта, посвященный теме Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Года добровольца (волонтера) в России.

© Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" В Рязани на одном из домов появился "Рисунок Победы"

На фасаде дома номер 74 по улице Маяковского художник Александр Демкин сделал надпись "Рязанская область — Родина 387 Героев Советского союза. Это самое большое число героев среди регионов России", а также изобразил медаль "Золотая Звезда".

Создание первого арт-объекта приурочено к 22 июня — Дню памяти и скорби. Художник воплотил в жизнь идею активистов регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

Эта стрит-арт-работа станет первой в рамках реализации проекта добровольцев "Рисунки Победы", который в прошлом году выиграл грантовый конкурс Всероссийского образовательного форума "Таврида".

Цель проекта — сохранить памяти о Великой Победе и обратить внимание граждан на то, что помнить историю необходимо не только 9 мая.

По словам активистов, для них изображения навсегда останутся и символичными напоминаниями о Годе добровольца в России, на период которого выпала реализация проекта.