22 июня волонтеры зажгут "свечи памяти" в городах России

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В память о павших предках, 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, "Волонтеры Победы" проведут Всероссийскую акцию "Свеча памяти", сообщает официальный сайт организации.

Акция состоится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и Федерального государственного бюджетного учреждения "Роспатриотцентр".

По традиции мероприятие стартует на Дальнем Востоке. Одними из первых "свечи памяти" зажгут чукотские и хабаровские волонтеры. На Чукотке 21 июня акция начнется с выстраивания фразы "Помним. Скорбим".

Затем акция пройдет в Сибири, в Поволжье, на Урале, на Кавказе. В течение всего 22 июня каждый желающий сможет зажечь почтить память Героев.

Во время акции пройдет минута молчания, в мероприятии примут участие ветераны Великой Отечественной войны.

В Махачкале на центральной площади Волонтеры Победы вместе с жителями города развернут копию Знамени Победы.

В Орле, после традиционного возложения цветов, мероприятие продолжит исторический квест "Прорыв 22/66", воссоздающий атмосферу оккупированного города.

Московские добровольцы проведут акцию совместно с Музеем Победы на Поклонной горе, где зажгут 1418 свечей в память о каждом дне войны. Одновременно, с помощью технологии видеомэппинг, свечи спроецируют на фасад музея.

Узнать время и подробности проведения акции, можно связавшись с руководителем движения "Волонтеры победы" в своем регионе.