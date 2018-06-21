Для волонтеров Челябинска провели мастер-класс социального проектирования

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. 20 июня представители Ассоциации волонтеров Южного Урала рассказали добровольцам Челябинска, как оформить проект на конкурс "Доброволец России" и получить грант на его реализацию, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Челябинской области.

"Я пришел, чтобы научиться социальному проектированию, представлять свои идеи и реализовывать их в дальнейшем. Это очень важно, потому что основная деятельность нашей организации строится на грантовых средствах. Обучение грамотной подаче заявок поможет вывести работу добровольцев на новый уровень", — рассказал Егор Зайкин, сотрудник организации помощи людям в трудной жизненной ситуации "Солнечный день".

В прошлом году одним из победителей всероссийского этапа в номинации "Семейное волонтерство" стала челябинка Анна Ковнир. Сегодня она активно реализует проект под названием "Тепло семьи". В нем принимают участие все желающие. В частности, у них есть возможность присоединиться к акции "Одобрено мамой", направленной на решение проблем с пандусами.

На встрече обсуждались изъяны городского пространства и проблемы в сфере волонтерства в регионе, рассматривались идеи решения этих проблем.

Мероприятие челябинских добровольцев приурочили к всероссийской акции в формате Дня единых действий. На базе Молодежного ресурсного центра организовали пространство для поточной регистрации добровольческих инициатив.