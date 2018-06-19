В городских пресс-центрах ЧМ-2018 работают юные медиаволонтеры

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Активные представители школьных и региональных детских медиацентров и члены Российского движения школьников аккредитованы для работы в городских пресс-центрах чемпионата мира по футболу, открытых для представителей средств массовой информации во городах ‒ организаторах мирового первенства. Об этом сообщает пресс-служба Года добровольца (волонтера) в России.

Юные медиаволонтеры наравне со взрослыми коллегами посещают мероприятия и освещают их на ресурсах региональных отделений Российского движения школьников и своих школ.

В частности, 18 июня двенадцать юных медиаволонтеров — лауреатов конкурса "Медиашкола Российского движения школьников" — приняли участие в пресс-конференции с презентацией проекта российских дизайнеров "Открывая Россию" в пресс-центре города Москвы. На мероприятии выступили основатель интернет-магазина AIZEL.RU и концепт-стора Aizel Айсель Трудел, российский дизайнер Александр Терехов и другие.

Участники Российского движения школьников вели трансляцию пресс-конференции в официальной группе во "ВКонтакте".

Молодой контент-менеджер Мария Лазарева, задала вопрос Айсель Трудел о влиянии геополитической обстановки на развитие бренда. Юрий Липницкий, ученик Романовской школы Москвы, поинтересовался перспективами выхода российской команды в полуфинал чемпионата.

Также вчера десять юных добровольцев посетили пресс-конференцию российской певицы Аниты Цой в Ростове-на-Дону. Начинающие журналисты смогли задать интересующие их вопросы и подготовили материалы для публикации.

"Чем раньше ты начнешь свою профессиональную карьеру, тем быстрее поймешь, как все работает. Для юных журналистов очень важна практика, которую они могут получить на мероприятиях и пресс-конференциях. Сегодня ребятам удалось проявить себя и задать множество вопросов", ‒ прокомментировала участие медиаволонтеров Мисс мира ‒ 2008 Ксения Сухинова, участница презентации проекта российских дизайнеров "Открывая Россию".