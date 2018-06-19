Год волонтера
Людмила Птицына (волонтер)
© Анастасия Кончаковская
15:0019.06.2018
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"Серебряный" волонтер Политеха: с возрастом жить становится все интереснее!

В 65 лет Людмила Птицына продолжает работать, а по вечерам помогает команде Политехнического музея. Она волонтер научных лабораторий. О том, как важно сохранить детскую любознательность и как волонтерство в Политехе ей в этом помогает, Людмила рассказала корреспонденту спецпроекта "Год волонтера".

Несколько лет назад Людмила послушала лекцию по биологии в Политехническом музее. Она была удивлена, насколько интересно и просто можно рассказывать об этом предмете. Тогда она решила поближе познакомиться с лабораториями музея, чтобы привести туда своего внука.

Людмила надеется, что наука в доступной и интересной форме, как она подается в Политехе, привьет мальчику любовь к учебе перед школой.

С чего все началось: умные дети и проблемы школы

"Меня пугает то, что маленькие дети больше заинтересованы в получении знаний, чем те, кто уже учится, — в школе они потухают", — рассказывает "серебряный" волонтер.

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© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Людмила привела пример из своего волонтерского опыта, где на научном фестивале Политеха дошкольники поразили ее своим пониманием физики, притом что 15-летние подростки не могли ответить на многие простые вопросы.

"Может быть, я драматизирую, но, мне кажется, что школа отбивает интерес, любопытство и желание узнавать новое" — делится своими мыслями Людмила.

В Политехе же я увидела, что с детьми разговаривают и учат их абсолютно по-другому.

Ее внучка учится в обычной средней школе, физика ей никак не давалась. После того как Людмила записала девочку в кружок в Политехе, подросток, у которого уже было отбито все желание к учебе, вышла с занятия и спросила: "Бабушка, а мы сюда еще придем?"

© Анастасия КончаковскаяЛюдмила Птицына (волонтер)
© Анастасия Кончаковская
Людмила Птицына (волонтер)

Волонтерство в Политехе: про любовь к людям и крысам

"Чтобы стать волонтером Политеха, достаточно проявить желание. Ты проходишь вводное занятие для волонтеров: координатор объясняет, чем нужно будет заниматься, рассказывает, какие есть направления, возможности. Мне изначально хотелось работать с детьми, и, конечно, из-за внука. Но, к сожалению, детям заниматься в лабораториях можно только начиная с шести лет", — рассказывает волонтер.

Людмиле больше всего по душе оказалась лаборатория биологии, были и занятия на физике, но всего не успеешь.

Мне не так важен предмет, как люди, которые сюда приходят. Каждый раз я возвращаюсь за средой, за атмосферой. И, конечно, я люблю животных.

С любовью Людмила рассказывает о лабораторных крысах — волонтеру надо их кормить и чистить клетки. Если проходит занятие, где у крысы берут анализ на сахар, надо обеспечить урок: принести крысу, проконтролировать, чтобы дети правильно укололи ее в хвост, ассистировать. И, конечно, волонтеру всегда надо быть на подхвате у преподавателя: накрыть столы перед занятием, поставить микроскопы, предметные стекла, пробирки, подать, принести, помыть и потом поставить все на место.

"Есть занятия по генетике, где показывают мух. Волонтеру надо сварить так называемую кашу — это среда, в которой они питаются, и пересадить их по пробиркам. Или, скажем, нужно покормить и побрызгать хамелеонов. Волонтеры должны быть всегда готовы помочь, быть на подхвате", — рассказывает Людмила.

© Анастасия КончаковскаяЛюдмила Птицына (волонтер)
© Анастасия Кончаковская
Людмила Птицына (волонтер)

Любознательные дети и увлеченные взрослые

Как отметила специалист-биолог лабораторий Политеха, без волонтеров невозможно провести многие мероприятия и занятия. Если ни у кого из волонтеров нет возможности прийти в лаборатории, то специалистам придется в рабочее время заниматься уходом за клетками и кормлением животных. Также к помощи волонтеров прибегают во время отпуска или больничного сотрудников музея.

Для волонтеров подготовили письменные и видеоинструкции о том, как ухаживать за животными. В результате у каждого специалиста есть костяк волонтеров, которые всегда могут прийти на помощь.

"Помогать в Политех я прихожу в свободное от работы время. Мне просто интересно: здесь другие люди, другая среда, по-другому учат детей. Вот наглядный пример (по лаборатории ходил мальчик. — Прим. ред.): ребенок, который просто зашел сюда, проходя мимо, посмотреть — и ему уделяют внимание, ему все объясняют", — рассказывает Людмила и указывает рукой на мальчика, который заглянул в лабораторию и получил важную и интересную информацию о том, что тут происходит.

Волонтер рассказала, что в лаборатории часто заходят дети просто посмотреть на животных, независимо от того, учатся они здесь или нет.

Волонтерский центр Серебряный возраст приглашает новых добровольцев
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Волонтерский центр "Серебряный возраст" приглашает новых добровольцев

"Мне просто повезло в жизни: у меня были прекрасные учителя, и чем старше я становлюсь, тем с большей благодарностью их вспоминаю. Они поддержали мою детскую любознательность, открытость новому, научили интересоваться жизнью", — рассказывает Людмила, подчеркивая, что в лаборатории Политеха она нашла таких же людей.

"В моей работе в лаборатории я не могу выделить, что я люблю, а что нет. Мне интересно абсолютно все — мыть пробирки, и чистить клетки, потому что я знаю, что это нужно. Вот пришел и все, делаешь свою работу", — признается волонтер.

Еще одной мотивацией, помимо детей, для Людмилы являются и взрослые: они приходят к нам после работы, поначалу уставшие, а потом сидят два часа занятия и не расходятся ‒ обмениваются мнениями, заражаются идеями.

"Например, на биодизайне, где делают искусственные чучела, взрослые люди мастерят своими руками, все с удовольствием записывают. Потом в сетях они благодарят, говорят, что было интересно", — рассказывает волонтер.

"Серебряное" волонтерство: преимущество опыта и интерес к жизни

Я считаю, что у меня как "серебряного" волонтера больше терпения, а еще я вижу вокруг больше удивительного — для молодых уже многое стало привычным.

Людмила никогда не кокетничает насчет возраста, наоборот, рада, что ей 65. По ее словам, с возрастом жить все интереснее — богаче опыт, ты многому научился и уже находишься в той точке, куда молодым еще только надо идти. Но с возрастом и ответственность больше: у нее есть внуки, и она заботится об их будущем.

"Для меня волонтерство в Политехе — большая часть жизни. А ведь когда ты живешь, ты же не думаешь о том, что тебе за это заплатят. И тут не только я помогаю кому-то, мне тоже дают возможность увидеть мир с другой стороны. Я считаю, главное везение в жизни — встретить интересных людей. Здесь, в Политехе, я их нашла, и от этого так радостно и светло. И поэтому для меня волонтерство — это легко", — уверена волонтер.

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