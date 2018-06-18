На Южном Урале создадут ресурсный центр для особенных добровольцев

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Представители челябинского "Молодежного центра" разработали план по поддержке лиц с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Челябинской области.

По словам организаторов центра, они планируют вовлекать молодых людей с инвалидностью в проектную деятельность, чтобы помочь им реализовать себя в различных направлениях деятельности — спортивном, культурном и образовательном. В дальнейшем планируется развивать также медицинское направление — проводить тематические конференции, семинары, тренинги для специалистов в сфере здравоохранения и социальной защиты населения. Ключевой темой станет трудоустройство. Также будет разработан портал для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Предложить свои идеи, помощь в организации и проведении мероприятий может любой человек с ограниченными возможностями здоровья не старше 30 лет. Для участия в событиях центра необходимо написать руководителю ресурсного центра "Доступ +" или в сообщения сообщества в социальной сети "ВКонтакте".

Проект реализуется при поддержке регионального отделения "Паралимпийский комитет России" по Челябинской области.