Помогать дружно: что такое семейное волонтерство

Жизнь современных родителей очень насыщенна и требует больших затрат. Порой мало времени остается на самых близких. Решением этой проблемы может стать семейное волонтерство, которое дает возможность стать частью социально значимых проектов. Как организовать семейный досуг с пользой для себя и других, рассказываем в материале спецпроекта "Год волонтера".

Семейным волонтерством называется деятельность на добровольной основе, в которой участвуют двое или более членов одной семьи, в том числе из разных поколений: супруги, родители с детьми, дедушки и бабушки, сестры и братья.

В России это направление пока только зарождается. Но, как отмечает руководитель управления коммуникаций Ассоциации волонтерских центров (АВЦ) Александр Тарарев, заметна положительная динамика участия семей в социально значимых мероприятиях.

Люди, которые ранее не занимались волонтерством, рады принимать участие в работе именно семейных социальных проектов. Волонтеры формируют благоприятную гражданскую среду и атмосферу доверия в обществе", — рассказал он корреспонденту спецпроекта.

Семья — это команда

Перед тем как записываться на участие в волонтерском проекте, добровольцам обязательно стоит обратить внимание на цели и принципы мероприятий, возрастные ограничения и временные условия. Важно помнить о том, что всем участникам должно быть комфортно. Отличительная черта и настоящее преимущество семейных волонтеров — команда у них уже есть.

Александр и Мария Брысевы из Саранска начали волонтерить вместе на Кубке конфедераций FIFA 2017, но оба активно участвовали в социальных проектах еще со студенчества.

"До Кубка я был активистом в университете. Участвовал в студенческих веснах, был вожатым в лагерях, помогал на благотворительных акциях, в том числе касающихся детей. Но продолжать деятельность меня подтолкнула, конечно, моя жена", — рассказывает Александр.

Мария Брысева впервые помогала на XXII Олимпийских зимних играх 2014 года в Сочи, после которых, ее и захлестнуло добровольчество.

© Фото из личного архива Александра Брысева Помогать дружно: что такое семейное волонтерство © Фото из личного архива Александра Брысева Помогать дружно: что такое семейное волонтерство

Волонтерский центр, в котором состоят супруги, создан при Мордовском государственном университете им. Н.П.Огарева и привлекает своих добровольцев не только к спортивным мероприятиям, но и к небольшим проектам. Так, в декабре Александр и Мария ездили в темниковский детский дом, где подарили детям подарки и организовали для них праздник. В будущем семья Брысевых планирует продолжать заниматься волонтерством, даже когда их семья перестанет состоять из двух человек.

"У нас планируется прибавление, мы в ожидании, и это еще один фактор, помимо работы, который уменьшит возможности для участия в мероприятиях в качестве волонтера. Но мы планируем и дальше заниматься волонтерством, куда-то выбираться по возможности и своим детям будем прививать волонтерскую жилку, вкладывать в них то, что помогать — здорово, и необязательно за деньги, нужно просто быть хорошим человеком", — делится Мария.

Семья — это главная поддержка

Волонтеру Ренате Зиннатуллиной из Казани 22 года. За это время девушка успела побывать добровольцем на крупнейших спортивных и культурных мероприятиях — Олимпийских играх 2014 года в Сочи, Кубке конфедераций, Евровидении в Португалии и других. Сейчас молодая активистка участвует как волонтер на чемпионате мира по футболу. Как говорит Рената, любовь к добрым делам ей привили в семье, и до сих пор именно семья ее очень поддерживает.

"Первым волонтером в нашей семье был брат, и, глядя на него, я тоже решила попробовать себя в этом деле", ‒ делится Рената.

На Олимпийские игры девушка ездила в качестве волонтера вместе со своим отцом. Сейчас в семье Зиннатуллиных растет младшая дочь, сестренка Ренаты, которой 14 лет и которая тоже хочет попробовать себя в добровольчестве. "Конечно, я буду ей помогать в данном вопросе, но решать она будет сама, в какой именно сфере ей заниматься волонтерством и заниматься ли вообще. В какой-то мере можно сказать, что добровольчество — это дело нашей семьи, оно точно стало ее частью", ‒ рассказывает Рената.

© Фото из личного архива Ренаты Зиннатуллиной Помогать дружно: что такое семейное волонтерство © Фото из личного архива Ренаты Зиннатуллиной Помогать дружно: что такое семейное волонтерство

По мнению девушки, для того чтобы стать добровольцем, в первую очередь нужно желание и своя мотивация. "Волонтерство для меня — это эмоции, общение, это языковая практика. Здесь находишь друзей, с которыми у тебя общие интересы, которые поддерживают тебя и понимают. А встречая людей из разных стран, ты расширяешь границы и ближе знакомишься с их культурой", — рассказывает она.

Правильный семейный досуг

Несмотря на то что волонтерство основано на добровольной основе, в нем можно найти более ценную мотивацию для каждого.

Сегодня родители через волонтерство хотят получать полезную информацию. В центрах развития досуга современных семей молодые мамы объединяются для обмена опытом в решении проблем после родов. Родители объединяются для борьбы, например, с низким качеством безопасности на детских объектах.

Самое главное — выбрать для своей семьи такой проект, где для каждого найдется задание. Супруги Александр и Мария Брысевы считают, что человеку, который хочет стать волонтером, сначала нужно найти мероприятие по душе и определиться с направлением, в котором он хочет участвовать. "И в первую очередь у себя в голове сформировать, что готов оказывать помощь безвозмездно. Понять, что это здорово. И, конечно, найти проект по душе, подать заявку и точно определиться, заинтересует тебя это или нет. Мне кажется, большинство это затягивает, и уже невозможно остановиться", — рассказывает Мария.

С чего начать

Автор социального проекта "Тепло семьи" Анна Ковнир из Дагестана уверена, что даже самый занятой родитель может стать волонтером и самый маленький малыш может сделать доброе дело.

"В ритме современного родителя быть волонтером достаточно тяжело. И для этого мы придумали марафон полезных дел для семей, чтобы родители вечерами после работы проводили время со своей семьей. Например, нарисовать семейный герб, написать семейную сказку и сделать театр теней — самые разные задания. Как показала практика, даже самые маленькие — это дети до года — тоже активно принимают участие в этом", — рассказывает Анна.

Сейчас в проекте занято более 30 семей актива, среди них и молодые пары, и многодетные семьи.

© Фото из личного архива Анны Ковнир Помогать дружно: что такое семейное волонтерство © Фото из личного архива Анны Ковнир Помогать дружно: что такое семейное волонтерство

Начать участвовать в волонтерских проектах семьей можно с субботника или экологической акции, считает Александр Тарарев: "Если в населенном пункте организовывается такая экоакция, желательно на мероприятие взять с собой детей. Это уникальная возможность на личном примере показать, как и что нужно делать и почему важно наводить порядок на улице".

По словам Александра, семьи также сами могут организовать проекты или мастер-классы ‒ семейные студии творчества, театры, ассамблеи и образовательные тренинги. "Идеями для проектов могут быть любые предложения, направленные на позитивное укрепление отношений", — считает он.

Эксперт советует семье, которая хочет заняться волонтерством, сначала зарегистрироваться в единой электронной системе "Добровольцыроссии.рф". "Это своеобразный Uber для волонтеров. После регистрации можно будет видеть, где именно и для чего требуется помощь волонтеров. Человек может выбрать опцию "искать рядом со мной" или просто посмотреть на карте России все возможности для добровольца и, если есть желание и возможность, отправиться в любую точку страны", — рассказал Александр.

Беседовала Дарья Коченова

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