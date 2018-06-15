"Это игра!": как жертва "Норд-Оста" посмотрела в глаза чеченцу

"Вот я сегодня увидела Беслана — ну родное лицо", — смеется Наталья. Она спокойно кладет руку ему на плечо, позволяет коллеге себя обнять. И все это естественно и мимоходом — не на камеру, почти не замечая важности происходящего. В октябре 2002 года Наталья Старцева была одной из заложниц в здании Театрального центра на Дубровке. Спустя 16 лет она согласилась сыграть жертву в массовке кино, которое воссоздает трагедию "Норд-Оста". На одной площадке с чеченскими актерами. Хотя до сих пор, по ее словам, на улицах старалась отводить взгляд от кавказских лиц, напоминавших ей террористов. К чему привел психологический эксперимент и зачем снимать фильм о больном — об этом корреспонденты спецпроекта "Год волонтера" побеседовали с его создателями и актерами.

За тяжелую тему "Норд-Оста" взялся Алексей Петрухин, создатель фильма "Училка". Новая лента выйдет в октябре — к Дню педагогического работника и очередной годовщине теракта. Название картины — "Училка: Испытание". Теперь главная героиня фильма Алла Николаевна вместе с учениками окажется в том самом зале. В первой картине дети и пожилой педагог на глазах у всей страны преодолевали пропасть между поколениями. Во второй им предстоит задать еще более сложные вопросы: о том, как не сойти с ума и не умереть, когда тебя убивают, и о том, как не позволить страху и ненависти отравить тех, кто остался жив.

По словам Алексея Петрухина, сценарий для фильма был написан еще в 2005 году — после "Норд-Оста". Это был боевик с работником сцены в качестве главного героя. "Может, и хорошо, что это не вышло", — признается сейчас режиссер. После успеха "Училки" к нему приходит понимание того, как нужны аудитории ленты на острые социальные темы. Прямых аналогий с событиями на Дубровке нет, все названия изменены, но сценарий основан на реальных событиях. Создатели фильма консультировались и с заложниками, и с участниками операции по освобождению, чтобы показать фатальные сцены максимально корректно.

"Кино — это самое сильное СМИ. Люди могут читать газеты, журналы и так или иначе не верить сообщениям. А кино прямо проникает, поэтому с этими инструментами нужно быть очень осторожными", — делится Петрухин.

По его словам, съемочная группа отдает себе отчет в том, что задевает многих за больное:

Мы проговорили тему терроризма, национальную и очень важную, интимную тему религии. Нас когда-то поссорили и сделали это очень грамотно. Уже и поколения меняются, а все равно вот это остается: "Чеченцы? Ой, нет, лучше осторожнее с ними". У чеченцев то же самое: "Русские? Это вот те, которые…". Мы попытаемся посредством кино хотя бы какой-то шажочек сделать или хотя бы начать об этом говорить. Потому что в ходе разговора сразу многое выясняется".

Наталья Старцева согласилась на участие в проекте, не вполне понимая, что именно будет происходить на съемочной площадке. Узнав, что сцены предстоят довольно жесткие и реалистичные, она испугалась.

"Я позвонила психологу, с которым общалась всегда. Он мне сказал попробовать. И я попробовала. Первые дни я ночами спать не могла. Но благодаря неоценимой поддержке Алексея Алексеевича (режиссера Алексея Петрухина — ред.), Беслана (актера, режиссера и сценариста Беслана Терекбаева — ред.), благодаря их глазам… Вот их глаза мне сказали все. Я в них видела только добро, тепло. И у меня постепенно ушел страх", — рассказывает Наталья.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код Актеры и создатели фильма "Училка: Испытание" о съемках, терроризме и межнациональных отношениях

Свое отношение к террористам она сформировала еще в зале на Дубровке:

"Это была не ненависть. Мне жалко было этих людей. В тот момент было страшно за мою дочь, так как вытаскивали девочек, и я боялась, что и ее вытащат. Мне очень хотелось, чтобы мой внук жил, но не мстил никогда, если мы погибнем… Может быть высокопарные слова я какие-то говорю. Я сложно к ним относилась. Но попав на съемки, я провела с ними 18 дней. Я их наблюдала. Вот он ко мне подходил и говорил: "Все хорошо, это игра. Не забудь, что мы играем". И все! Я теперь свободно смотрю. В глаза. Раньше я отворачивала от них глаза, а сейчас не отверну. И ненависти уже не будет, а будет только добро, потому что мы все люди".

Беслан Терекбаев — режиссер, сценарист и актер, генеральный продюсер кинокомпании "Чеченфильм". Обладатель фактурной национальной внешности — высокий, мощного телосложения, с бородой — он не стесняется признаваться, что и сам в ходе съемок боролся со своими "демонами":

Я года три назад только начал нормально спать — об этом только моя семья знает. То, через что жертвы "Норд-Оста" прошли, — мы через это проходили годами и ежедневно".

Режиссер "Училки: Испытание" рассказывает, что с Бесланом он даже познакомился на почве недопонимания:

"Это было в Якутии. Я предложил ему пойти вместе посмотреть "Училку". Он говорит: "Нет, у нас учитель — это святое. Одно название чего стоит". Я ему предложил: "Ты сядешь, посмотришь. Если почувствуешь, что мимо, уйдешь". Вот так и познакомились. У меня тоже много родных, которые прошли через все это… две чеченские войны", — делится Петрухин.

Беслан окончил медицинский колледж в Гудермесе, в 2002 году поступил в медицинский университет в Астрахани:

"И когда происходили теракты, нас начинали забирать, нас начинали проверять. Боль этих людей мы прошли. Все, что в Беслане происходило… Мы так трудно это пережили".

© РИА Новости / Александр Поляков Москвичи и гости столицы приносят цветы и свечи к зданию Театрального центра на Дубровке в память о погибших людях во время террористического акта на представлении мюзикла "Норд-Ост". © РИА Новости / Александр Поляков Москвичи и гости столицы приносят цветы и свечи к зданию Театрального центра на Дубровке в память о погибших людях во время террористического акта на представлении мюзикла "Норд-Ост".

Важную роль в сценарии "Училки: Испытание" специально отвели СМИ — как собирательному образу и воплощенному в персонаже журналистки, которую, как и в первой части, сыграет Алиса Гребенщикова. У всех троих наших собеседников — особое отношение к массмедиа. Наталья Старцева помнит, как террористы корректировали свои действия по прямым трансляциям телеканалов, показывавших все, что происходило на Дубровке. По ее словам, тяжело переживала шумиху в СМИ после трагедии в Кемерове и очень надеется, что вторая "Училка" покажет объективную картину.

Алексей Петрухин признается, что намеренно включил в сюжет прием, которому террористов учат в лагерях подготовки:

"Они сами смотрят прежде всего СМИ. Они дали возможность всем позвонить домой, все рассказать, максимально оповестить. Правильно возникает разговор у героя Беслана с одним из учителей: "Вы можете победить терроризм, если запретите газеты, телевидение, интернет, потому что террористам нужно прежде всего освещение". А еще когда есть журналисты, которые любят больше страху нагнать и перевести все в политическое русло. Это все мы тоже проговорили".

Беслан вспоминает, какую роль картинка в телевизоре сыграла в чеченских войнах:

"Нас обрабатывали через СМИ: вот нас выселяли, нас 400 лет захватывали, угнетали. А когда мы начали в корень зреть, когда Рамзан Ахматович (глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров — ред.) начал рассказывать об этой ситуации, получалось, что просто всегда были чьи-то геополитические интересы на Кавказе. Я сам не поверил бы, если бы мне сказали, что я буду патриотом России. Я сам ненавидел Россию, потому что я видел эти войны", — рассказывает Терекбаев.

По его словам, он планирует показать этот фильм руководству Чечни и затем надеется на широкий прокат в самой республике.

"Я эту ситуацию отпустил, Наталья отпустила. Я ее понял бы, если бы она не отпустила. Но она смогла и теперь сможет спокойно жить", — делится Беслан. Он, как и режиссер Алексей Петрухин, надеется, что "отпустить" свои страхи сумеют и зрители будущего фильма.