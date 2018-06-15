На конкурс "Доброволец России – 2018" подано 2500 заявок

МОСКВА, 15 июня — РИА Новости. На сегодняшний день на конкурс "Доброволец России — 2018" подано более 2500 заявок. География представленных проектов охватывает всю Россию, сообщает пресс-служба Года добровольца (волонтера) в России.

В этом году конкурс проводится во всех регионах страны в 12 номинациях, среди которых есть несколько новых: "Моя территория" — проекты в сфере защиты экологии, урбанистики и улучшения городского пространства, "Корпоративное волонтерство" — проекты в сфере корпоративного и pro bono волонтерства и другие. Заявки, поданные на конкурс, должны быть уже действующими проектами.

Прием заявок продлится до 1 июля. На втором этапе будут выбраны самые интересные проекты, для инициаторов которых проведут обучающий курс по специальной лидерской программе. После определения победителей конкурса эффективные практики будут растиражированы на всю страну.

Имена победителей будут объявлены на Всероссийском форуме добровольцев в декабре 2018 года. Лучшие проекты получат гранты на развитие до 1 миллиона рублей.

"Мы хотим найти самые яркие и успешные социальные инициативы, людей, которые могли бы стать новыми лидерами общественного мнения и примерами для подражания", — заявил председатель совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты России Артем Метелев.

В Уфе одним из лидеров конкурса является инициатива в области сохранения исторической памяти "Гордимся прошлым". 20 июня в городском парке Победы пройдет очередной этап — тематический квест "О героях былых времен". Мероприятие организует региональное отделение всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы". В игровой форме добровольцы расскажут о музейных объектах, которые хранят память о подвигах, мужестве и героизме советских воинов.

В Республике Коми лидирует экологический волонтерский проект "Сердце тайги". Экодобровольцы организуют лагерь в национальном парке "Югыд ва", где в течение всей смены участников знакомят с местными флорой и фауной. Волонтеры благоустраивают экологические тропы, ведут учет лесных зверей, сажают деревья, осуществляют общественный контроль соблюдения правил нахождения в национальном парке. За два года лагерь посетили активисты из Японии, Франции, Южной Кореи, Италии, Испании, Финляндии, Польши, Сербии, Норвегии и Ирландии.

Ознакомиться со всеми заявленными проектами можно на сайте ДобровольцыРоссии.рф в разделе "Конкурс".