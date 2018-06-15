На конкурс "Доброволец России – 2018" подано 2500 заявок

МОСКВА, 15 июня — РИА Новости. На сегодняшний день на конкурс "Доброволец России — 2018" подано более 2500 заявок. География представленных проектов охватывает всю Россию, сообщает пресс-служба Года добровольца (волонтера) в России.
В этом году конкурс проводится во всех регионах страны в 12 номинациях, среди которых есть несколько новых: "Моя территория" — проекты в сфере защиты экологии, урбанистики и улучшения городского пространства, "Корпоративное волонтерство" — проекты в сфере корпоративного и pro bono волонтерства и другие. Заявки, поданные на конкурс, должны быть уже действующими проектами.
Имена победителей будут объявлены на Всероссийском форуме добровольцев в декабре 2018 года. Лучшие проекты получат гранты на развитие до 1 миллиона рублей.
"Мы хотим найти самые яркие и успешные социальные инициативы, людей, которые могли бы стать новыми лидерами общественного мнения и примерами для подражания", — заявил председатель совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты России Артем Метелев.
В Уфе одним из лидеров конкурса является инициатива в области сохранения исторической памяти "Гордимся прошлым". 20 июня в городском парке Победы пройдет очередной этап — тематический квест "О героях былых времен". Мероприятие организует региональное отделение всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы". В игровой форме добровольцы расскажут о музейных объектах, которые хранят память о подвигах, мужестве и героизме советских воинов.
В Республике Коми лидирует экологический волонтерский проект "Сердце тайги". Экодобровольцы организуют лагерь в национальном парке "Югыд ва", где в течение всей смены участников знакомят с местными флорой и фауной. Волонтеры благоустраивают экологические тропы, ведут учет лесных зверей, сажают деревья, осуществляют общественный контроль соблюдения правил нахождения в национальном парке. За два года лагерь посетили активисты из Японии, Франции, Южной Кореи, Италии, Испании, Финляндии, Польши, Сербии, Норвегии и Ирландии.
Ознакомиться со всеми заявленными проектами можно на сайте ДобровольцыРоссии.рф в разделе "Конкурс".