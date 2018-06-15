Акция "Красная гвоздика" станет самой масштабной за всю свою историю

МОСКВА, 15 июня — РИА Новости. Благотворительный фонд "Память поколений", оказывающий адресную помощь ветеранам боевых действий, в 2015 году запустил масштабную акцию "Красная гвоздика", направленную на реальную адресную поддержку участников всех войн, в которых принимала участие наша страна. А в этом году у акции самый масштабный охват в ее истории — во многом благодаря "Волонтерам Победы", которые впервые присоединились к этой благотворительной традиции.

Добровольцы всероссийского общественного движения, среди которых очень много молодежи, с 1 мая по 22 июня распространяют значки "Красная гвоздика" в парках, скверах и просто на многолюдных улицах в 66 регионах России. Купив такой значок за символическую цену и надев его 22 июня, в День памяти и скорби, каждый человек может поддержать ветеранов не только словами, но и делом: все собранные средства фонд "Память поколений" направит на покупку лекарств, медицинского оборудования и реабилитацию участников боевых действий. Акция призвана напомнить людям, что ветераны нуждаются в поддержке, что память об их делах и заслугах должна передаваться из поколения в поколение и всегда оставаться в нашем обществе.

"Поддержка всероссийского общественного движения "Волонтеры победы" очень важна для фонда. Это неоценимая помощь в распространении как непосредственно значков "Красная гвоздика", так и самой идеи благотворительной традиции в масштабах всей страны. Особенно приятно осознавать, что эта поддержка исходит от молодежи, которой очень много среди добровольцев волонтеров Победы", — говорит исполнительный директор фонда Катерина Круглова.

"С фондом "Память поколений" мы дружим уже не первый год. Наши ребята разделяют девиз фонда "Помнить — значит делать" и помогают конкретными делами ветеранам. Именно поэтому мы активно подключились к проведению акции "Красная гвоздика". Ведь каждый день мы навещаем ветеранов, помогаем с уборкой, а здесь появилась конкретная возможность помочь ресурсно: на собранные средства можно будет купить слуховые аппараты, необходимые лекарства, оказать медицинскую помощь нашим ветеранам", — сообщила руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

"Помощь ветеранам — одно из основных направлений деятельности нашего движения. Несмотря на то что мы регулярно навещаем и помогаем им в домашних делах, не всегда удается помочь материально, ведь многие из нас являются студентами. Участвуя в акции "Красная гвоздика", мы предоставляем возможность каждому жителю республики внести посильную помощь нашим ветеранам и таким образом еще раз выразить им свою благодарность", — отметила активистка движения из Республики Хакасия Екатерина Лазарева.